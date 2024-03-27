Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır" denildi
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda 3 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır" denildi
ACI HABER GELDİ
Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldiğini söyledi.
Elmastaş, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.
Fotoğraflar: İHA