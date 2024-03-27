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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da 3 işçi göçük altında kaldı! - Son dakika haberi

        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:35
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        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
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        Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda 3 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır" denildi

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        ACI HABER GELDİ

        Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

        Elmastaş, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

        Fotoğraflar: İHA

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