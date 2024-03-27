X (Twitter) kullanıcıları gemiyi terk etti

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2022 ve 2023 yıllarının en çok konuşulan teknoloji patronlarından birisi konumundaki Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’ın kaybı her şeye rağmen sürüyor. Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle dünyaca ünlü sosyal medya devinin büyük ölçüde değer kaybetmesini engelleyemeyen Musk’ın siteyi satın alıp X olarak yeniden markalamasından bu yana beşte birden fazla kullanıcı kaybettiği belirtildi.

Musk'ın tepetaklak Twitter macerası Haberi Görüntüle

SOSYAL AĞLAR ARASINDA EN BÜYÜK KAYBEDEN

ABD’de sosyal ağlar giderek kullanıcı kaybederken, en büyük kaybeden Twitter (X) oldu. Tüm sosyal medya uygulamalarının kullanıcı kaybettiği görüldüğü dönemde hiçbirisinin kaybı Elon Musk’ın X’i kadar büyük olmadı. Uygulama izleme şirketi Sensor Tower’ın Şubat 2024 itibarıyla yayınladığı verilerine göre, sosyal medya uygulamasının Amerika'daki günlük uygulama kullanıcıları, Musk'ın devralma işlemini tamamlamasının hemen ardına denk gelen Kasım 2022'den bu yana yüzde 23 düşüş gösterdi.

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YASAKLAR TIKTOK’U ETKİLEDİ Dünya çapında 1 yıla yakın süredir devam eden TikTok yasaklarının kullanıcı sayılarını da ciddi ölçüde etkilediği görülürken, ilk olarak NBC News tarafından bildirilen verilere göre, tüm yasaklamalar ve tepkilere rağmen TikTok ABD’de %10'un biraz altında düşüş yaşadı ve Twitter’ın yüzde 23’lük kaybına en çok yaklaşan sosyal ağ oldu. Yeni ve güncel uygulamaların hayata geçmesi ile yok olacağı iddia edilen Facebook, Instagram ve Snapchat ile birlikte en az kaybedenler arasında yer aldı. Tüm bu ugulamalarda %5'ten daha az kullanıcı düşüşü yaşandı. Bir diğer deyişle yaptığı tüm uygulama güncellemeleri, yenilikler ve AI (Yapay zeka) yatırımlarına rağmen Elon Musk’ın X’i Facebook ve Instagram odağında Mark Zuckerberg karşısında kaybetmeye devam etti. Ancak yine de Zuckerberg’in Twitter’a rakip olarak hayata geçirdiği Threads, ilk ay içerisinde yakaladığı muazzam başarı ile adından söz ettirmiş olsa da X’e gerçek bir rakip olamayarak biraz geri planda kaldı.

KÜRESEL ÇAPTA ABD’DEN DAHA AZ DÜŞTÜ Sensor Tower'ın verilerine göre, küresel olarak X biraz daha iyi performans gösterdi ve kullanıcılarının %15'ini kaybederek günlük 174 milyon aktif uygulama kullanıcıya ulaştığı belirtildi. X tarafından yapılan açık bir gönderide Sensor Tower'ın verileri üstü kapalı bir şekilde yalanlandı. Yayımlanan bir gönderide, her ay 550 milyon kişinin X’i ziyaret ettiği, her gün 250 milyon kişinin X'i kullandığı ve platformda geçirilen günlük ortalama süre ve günlük aktif kullanıcı dakikalarının her ikisinin de yıldan yıla arttığı açıklandı. REKLAM

EN DÜŞÜK DEĞER SEVİYESİNE İNMİŞTİ 2022'nin Ekim ayının sonunda Musk, 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya devini satın almıştı. Bu satın almayı yine bir tweet gönderisi ile, "Kuş artık serbest kaldı" ifadeleriyle duyurmuştu. 2022 yılında 140 milyar dolar kaybederek en çok kaybeden milyarderler arasında yer alan Musk, 44 milyar dolar’a satın aldığı Twitter’a da 22 milyar dolar kaybettirmişti. Şirketin değerindeki düşüş, Musk'ın daha önce halka açık olan şirketi satın almasının yatırımcılarından biri olan fon yöneticisi Fidelity'nin değerlendirmelerine yansıdı. Fidelity'nin hissesini elinde tutan mavi çip büyüme fonu, şirkete atfettiği değeri sürekli olarak düşürdü ve Kasım 2022'den Kasım 2023'e kadar değerde %71,5'lik bir düşüşle en son düşük seviyesine ulaştı. Musk, hissesi için 44 milyar dolar ödediğinden, bu, Fidelity'nin genel şirket için değerlendirilen değerini 12,5 milyar doların biraz üzerine çıkarıyor.