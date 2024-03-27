Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Yıkım yapan şirketin yalnızca mutfağın yıkılan duvarını tuğla ile ördüğünü belirten Cihangir, "Aşağıdaki dükkanda çalışanlar bize haber verdiler. Gelip gördüğümüzde bu tabloyla karşılaştık. Tabi ki şok olduk, ne yapacağımızı şaşırdık. Hani evi düzgün bırakıp çıkıyorsunuz, geldiğinizde bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. "Duvar örülmeye başladı, ama ne kadar sağlıklı? Bu örüldüğü anlamına mı geliyor. Ayrıca yan tarafı da yapmayacaklarını, boş bırakacaklarını söylediler. Orada da duvar vardı. Zarar bir tek bende de değil, alt katın da balkonu gitti. Zararı giderecekler mi bilemiyoruz, konuşmaya çalışıyoruz, net bir cevap da alabilmiş değiliz açıkçası." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR GECE EVDE KALMAK İSTEMEDİ"

Cihangir, "Dört kişilik bir aileyiz, ikisi çocuk. Kesinlikle güvenli değil, çocuklar dün akşam da evde kalmak istemediler haklı olarak. Bir yer tahsis edilebilir, bize konaklama karşılanabilir, bir otel ayarlanabilirdi diye düşünüyorum. Bir çözüm sunulmadı. Belediye ile görüşüp maddi, manevi hasarımızın nasıl karşılanacağını sorduğumuzda onlar olumlu konuşuyor, farklı yanıtlar alıyoruz. Aracı firma ise bambaşka şeyler söylüyor. Sonuç neye varacak bekliyoruz." şeklinde konuştu.