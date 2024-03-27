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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Sevklerde son durum: Maç yok, araştırma çok! - Trabzonspor Haberleri

        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili PFDK sevkleri 10. gün geride kalmasına rağmen hala gerçekleşmedi. Lig maçlarının 2 Nisan'a kadar tatil olması nedeniyle incelemelerin kapsamı artarken Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'na olaylarla ilgili sürekli yeni görüntülerin gelmesinin de süreci uzattığı aktarıldı

        Giriş: 27.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:26
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        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
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        Süper Lig'in hem milli ara hem de hafta sonu yerel seçimlerin olması nedeniyle 2 Nisan'a kadar tatile girmesi de sevklerin uzamasında önemli bir faktör olarak gösterildi. Hukuk Kurulu, maçların olmaması nedeniyle gelen görüntüleri kapsamlı bir incelemeye alırken sevklerin haftaya kalabileceği öğrenildi.

        EK RAPORLAR İSTENMİŞTİ

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından TFF Hukuk Kurulu, soruşturmayı derinleştirirken hakem, gözlemci ve temsilcilerden ek rapor istemişti. TFF Hukuk Kurulu'nun iki takımdan da olaya karışan tüm isimleri disipline sevk edeceği vurgulanırken Trabzonspor'un sahası da kapanacak. Bordo-mavililerin en az 5 maça saha kapatma cezası alması gündemde...

        NELER YAŞANDI?

        * Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

        Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

        Yaşanan olaylar, polis tarafından güçlükle kontrol altına alınırken Fenerbahçe kafilesi ise soyunma odasına geçti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 saat statta ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledi.

        * Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

        FENERBAHÇE'DEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

        * Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Nisan'da yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Trabzonspor maçının ardından kulüp televizyonunda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Olayların organize olduğunu belirten Koç, maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Koç ayrıca, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyururken, ligden çekilmeyle ilgili, "Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok! Gerekirse alt lige düşeceğiz" ifadesini kullandı.

        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        * Maçın ardından yalnızca sahada değil, soyunma odası koridorlarında da büyük olaylar yaşandığı ortaya çıktı. İki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları, koridorlarda da birbirine girdi. Bu esnada Fenerbahçe'den Fred'e ve Osayi'ye de saldırıldığı kaydedildi. Nijeryalı sağ bek, arbede sırasında kafasını duvara çarptı ve kısa süreli baygınlık yaşadı.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        * Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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