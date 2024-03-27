Süper Lig'in hem milli ara hem de hafta sonu yerel seçimlerin olması nedeniyle 2 Nisan'a kadar tatile girmesi de sevklerin uzamasında önemli bir faktör olarak gösterildi. Hukuk Kurulu, maçların olmaması nedeniyle gelen görüntüleri kapsamlı bir incelemeye alırken sevklerin haftaya kalabileceği öğrenildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından TFF Hukuk Kurulu, soruşturmayı derinleştirirken hakem, gözlemci ve temsilcilerden ek rapor istemişti. TFF Hukuk Kurulu'nun iki takımdan da olaya karışan tüm isimleri disipline sevk edeceği vurgulanırken Trabzonspor'un sahası da kapanacak. Bordo-mavililerin en az 5 maça saha kapatma cezası alması gündemde...

NELER YAŞANDI?

* Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Yaşanan olaylar, polis tarafından güçlükle kontrol altına alınırken Fenerbahçe kafilesi ise soyunma odasına geçti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 saat statta ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledi.

* Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.