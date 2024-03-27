6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi. Anne Zeliha ve bebeği Ecrin Sönmez aynı tabuta koyuldu. Cenazede gözyaşı döken ailenin yakınları, mezarlara karanfil bıraktı. Öte yandan TIR şoförü Şükrü K.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi
Hatay'da kaza, dün öğle saatlerinde, Dörtyol-Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
DHA'da yer alan habere göre sağanak nedeniyle Ş.K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden otomobil de TIR'a çarptı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez (8), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.
ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA
Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde süratle gelen TIR'ın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve TIR'ın devrildiği yer aldı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin Payas Asri Mezarlığı ve Şehitlik Camisi'ndeki cenazelerinde, Zeliha ve bebeği Ecrin Sönmez aynı tabuta koyuldu. Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlarda, son yolculuklarına uğurlandı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Cenazede gözyaşı döken ailenin yakınları, mezarlara karanfil bıraktı. Öte yandan TIR şoförü Şükrü K.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.