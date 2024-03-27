Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!

        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi. Anne Zeliha ve bebeği Ecrin Sönmez aynı tabuta koyuldu. Cenazede gözyaşı döken ailenin yakınları, mezarlara karanfil bıraktı. Öte yandan TIR şoförü Şükrü K.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da kaza, dün öğle saatlerinde, Dörtyol-Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        DHA'da yer alan habere göre sağanak nedeniyle Ş.K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden otomobil de TIR'a çarptı.

        6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Otomobilin sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez (8), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.

        ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA

        Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde süratle gelen TIR'ın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve TIR'ın devrildiği yer aldı.

        SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

        Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin Payas Asri Mezarlığı ve Şehitlik Camisi'ndeki cenazelerinde, Zeliha ve bebeği Ecrin Sönmez aynı tabuta koyuldu. Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlarda, son yolculuklarına uğurlandı.

        SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

        Cenazede gözyaşı döken ailenin yakınları, mezarlara karanfil bıraktı. Öte yandan TIR şoförü Şükrü K.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Habertürk Anasayfa