Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Hatay'da, Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki TIR, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ CAN VERDİ
Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.
HATAY VALİLİĞİ'DEN BAŞSAĞLIĞI
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralıya şifa dilenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan katliam gibi kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde süratle gelen TIR'ın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve TIR'ın devrildiği yer aldı.