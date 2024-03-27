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        Haberler Gündem Güncel Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu! Liderler hangi nerede oy kullanacak?- Yerel seçim son dakika haberleri

        Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu!

        Yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart Pazar sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu. İşte liderlerin oy kullanacağı kent ve okullar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:18
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        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
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        Yurt genelinde pazar günü, 31 Mart Yerel Seçimi gerçekleştirilecek. Belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

        AA'da yer alan habere göre buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

        KURTULMUŞ İSTANBUL'DA OY VERECEK

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.

        ÖZEL MANİSA'DA OY KULLANACAK

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.

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        BAHÇELİ VE AKŞENER ANKARA'DA SANDIĞA GİDECEK

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

        DEM LİDERLERİ ADANA VE ANKARA'DA OLACAK

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy verecek.

        KARAMOLLAOĞLU VE DESTİCİ BAŞKENT'TE

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacak.

        DAVUTOĞLU İSTANBUL'DA BABACAN ANKARA'DA

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk Mahallesi'nde; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu verecek.

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        UYSAL AFYONKARAHİSAR'DA OY VERECEK

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Uysal, merkez Selçuklu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

        AKSAKAL İSTANBUL'DA OY KULLANACAK

        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Ünalan Mahallesi Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek.

        ERBAKAN VE İNCE BAŞKENT'TE OLACAK

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu verecek.

        PERİNÇEK İSTANBUL'DA SANDIĞA GİDECEK

        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.

        ÜÇ BÜYÜK ŞEHRİN ADAYLARI

        Üç büyükşehrin belediye başkan adaylarının oy kullanacakları yerler de belli oldu.

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        İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE OY VERECEK

        Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.

        KURUM KAĞITHANE'DE SANDIĞA GİDECEK

        Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek.

        YAVAŞ ÜMİTKÖY'DE OYUNU VERECEK

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyunu kullanacak.

        ALTINOK KARARGÂHTEPE'DE OY KULLANACAK

        Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargâhtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.

        DAĞ BAYRAKLI'DA, TUGAY KARŞIYAKA'DA OYUNU VERECEK

        Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

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