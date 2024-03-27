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        Haberler Ekonomi Otomobil ABD'de yıkılan köprü otomotiv sektörünü hareket geçirdi - Otomobil Haberleri

        ABD'de yıkılan köprü otomotiv sektörünü hareket geçirdi

        ABD'nin Baltimore kentinde bir geminin çaptığı köprünün yıkılması, otomotiv sektörünü alarm durumuna geçirdi. Kazanın ardından kapatılan Baltimore Limanı'nın ABD'nin otomobil sevkiyatları açısından en yoğun limanı olması, şirketleri yeni rota arayışına yöneltti. ABD'li otomotiv üreticileri General Motors, Ford ile Chrysler, Jeep ve Dodge gibi markaların sahibi Stellantis, araç sevkiyatlarını diğer limanlara yönlendirmek için eylem planı başlattı. Ülkedeki Avrupalı ve Uzak Doğulu markaların ise limanın kapatılmasından daha az etkilendiği belirtiliyor. Maryland eyaletindeki Baltimore Limanı'nda geçen yıl en az 750 bin araç elleçlenmişti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 27.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:44
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        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
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        ABD’nin Baltimore kentinde Singapur bayraklı bir geminin çaptığı köprü yıkıldı. Kaza sonucu 6 kişini hayatını kaybederken, geminin çarpışma öncesinde acil yardım çağrısı yapmasının kayıpların artmasını önlediği belirtiliyor.

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        Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Bridge isimli köprünün yıkılması ile birlikte, Baltimore Limanı ile bölgenin önemli bir otoyolu da ulaşıma kapandı.

        Kazanın şoku henüz atlatılamamışken, liman ve otoyolun kapanması otomotiv sektöründe bir takım endişeler yarattı.

        Baltimore Limanı ABD'nin otomobil sevkiyatları açısından en yoğun limanı özelliğini taşıyor. Öyle ki, Maryland Liman İdaresi'nden alınan verilere göre, limanda 2023 yılında en az 750 bin araç elleçlendi. Motorlu taşıtlar ve parçalar, tüm Baltimore limanı ithalatının yüzde 42'sini oluşturuyor.

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        SEVKİYATLAR İÇİN YENİ ROTA

        Kazanın ardından acil eylem planı hazırlayan ABD'li otomobil üreticileri General Motors ve Ford, Baltimore Limanı'nın kapatılmasının ardından etkilenen sevkiyatları yeniden yönlendirecek yeni rotalar arayışında olduklarını bildirdiler.

        General Motors'dan yapılan açıklamada, "Durumun operasyonlarımız üzerinde minimum düzeyde etki yaratmasını bekliyoruz. Araç sevkiyatlarını diğer limanlara yeniden yönlendirmek için çalışıyoruz" denildi.

        Ford Mali İşler Direktörü John Lawler da, Salı günü erken saatlerde bir konteyner gemisinin dört şeritli köprüye çarpmasının ardından meydana gelen köprünün çökmesinin, şirketin otomobil sevkiyatlarını diğer limanlara yönlendirmeye zorlayacağını ve tedarik zincirini etkileyeceğini belirtti.

        Bloomberg News'e konuşan Lawler, "Bunun bir etkisi olacak. Parçaları başka limanlara yönlendirmemiz gerekecek. Bu muhtemelen tedarik zincirini biraz uzatacaktır" dedi.

        ABD'de Chrysler, Jeep ve Dodge gibi markalar ile varlık gösteren Stellantis'ten yapılan açıklamada da, "Müşterilerimize otomobil teslimatlarını kesintisiz bir şekilde sağlamak için çeşitli ulaşım çözümleri üzerinde acil durum konusunda görüşmeler başlattık" ifadeleri kullandı.

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        'UZUN SÜRELİ ETKİSİ OLACAK'

        Şirketler haricinde, Biden yönetiminden de konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

        ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, limanda çok sayıda aracın elleçlendiğini vurgulayarak,

        yetkililerin kazanın yaratacağı 'ciddi' etkilerle ilgilendiğini söyledi. Buttigieg, "Bunun tedarik zincirleri üzerinde büyük ve uzun süreli bir etki yaratacağına şüphe yok" dedi.

        Öte yandan, sektör yetkilileri, kazanın otomotiv sektörü üzerinde nasıl bir etki yaratacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor.

        Otomobil ticaret grubu Alliance for Automotive Innovation'ın CEO'su John Bozzella, "Fakat kesinlikle bir aksama olacak. Baltimore, ABD'nin 1 numaralı otomobil limanıdır ve oradaki otomotiv operasyonlarının ölçeğini anlamalarına yardımcı olmak için federal yetkililerle temas halindeyiz" dedi.

        YABANCI MARKALAR ETKİLENMEDİ

        ABD'de faaliyetleri olan yabancı markalar ise, kazadan çok etkilenmeyecekleri görüşünde.

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        Japon üretici Toyota, "Baltimore, Kuzey Amerika operasyonlarımız için birincil liman olmasa da, araç ihracatı üzerinde bir miktar etkisi olacak. Şu anda önemli bir aksama beklemiyoruz ancak uzun vadeli etkiyi ve karşı önlemleri belirlemek için durumu yakından değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

        Volkswagen Group of America da, Baltimore'daki köprünün çöküşünden şirketin etkilenmeyeceğini belirtirken, Nissan'dan da benzer yönde bir açıklama yapıldı.

        BMW'den yapılan açıklamada ise, yeni bir sevkiyat rotası oluşturulduğu ve bu rotanın limanın okyanus tarafında bulunduğu, dolayısıyla köprünün çökmesinin gemileri etkilemeyeceği kaydedildi.

        Mercedes-Benz de, gelişmelerin otomobil ihracı veya şirketin Alabama'daki fabrikasının parça tedariki üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ve durumun izlediğini bildirdi.

        Araç ithalatı için Baltimore'un yanı sıra Georgia ve Güney Carolina'daki limanların da kullanıldığı belirtildi.

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