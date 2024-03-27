Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısının ardından hem kendisinin hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alarma geçtiğini söyledi. Lukaşenko ayrıca faillerinin ilk başta Belarus sınırına doğru geldiğini savundu.

Lukaşenko dün yaptığı açıklamada saldırının ardından Belarus ve Rus güvenlik güçlerinin koordineli bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Belarus lideri, saldırganların Moskova'dan Bryansk'a doğru yola çıktığını vurguladı. Rusya'nın Bryansk kentinin hem Belarus'a hem de Ukrayna'ya sınırı var.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ve kendisinin "bir gün boyunca" uyumadığını söyledi ve "Sürekli iletişim halindeydik" dedi.

Lukaşenko, faillerin kontrol noktalarından korktuğunu savundu ve "Saldırganlar bu yüzden Belarus'a giremedi. Bunları gördüler ve dönüp Ukrayna-Rusya sınırının olduğu bölgeye gittiler" dedi.

Zira Putin, saldırının arından yaptığı açıklamada sorumlu olarak Kiev'i işaret etmiş ve “İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı” demişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de dün Moskova'daki terör saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ mı yoksa Ukrayna mı olduğu yönündeki sorusuna, "Elbette Ukrayna" şeklinde cevap verdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov ise “Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, Birleşik Krallık ve Ukrayna var” demişti.