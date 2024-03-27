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        Haberler Dünya Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık

        Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık

        Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın başkentinde terör saldırısı düzenleyen kişilerin kaçarken önce Belarus'a yöneldiğini söyledi. Lukaşenko, aldıkları güvenlik önlemleri yüzünden saldırganların yön değiştirerek Ukrayna sınırına gitmeye çalıştığını savundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:52
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        Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık
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        Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısının ardından hem kendisinin hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alarma geçtiğini söyledi. Lukaşenko ayrıca faillerinin ilk başta Belarus sınırına doğru geldiğini savundu.

        Lukaşenko dün yaptığı açıklamada saldırının ardından Belarus ve Rus güvenlik güçlerinin koordineli bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

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        Belarus lideri, saldırganların Moskova'dan Bryansk'a doğru yola çıktığını vurguladı. Rusya'nın Bryansk kentinin hem Belarus'a hem de Ukrayna'ya sınırı var.

        Saldırı haberini aldıktan sonra hızlıca savaş durumuna geçtiklerini açıklayan Lukaşenko, sınırda kontrol noktaları kurduklarını bildirdi.

        Lukaşenko, faillerin kontrol noktalarından korktuğunu savundu ve "Saldırganlar bu yüzden Belarus'a giremedi. Bunları gördüler ve dönüp Ukrayna-Rusya sınırının olduğu bölgeye gittiler" dedi.

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        Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ve kendisinin "bir gün boyunca" uyumadığını söyledi ve "Sürekli iletişim halindeydik" dedi.

        "LUKAŞENKO, PUTİN'LE ÇELİŞTİ"

        Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters, Lukaşenko'nun ifadelerinin Putin'le çeliştiğini yazdı.

        Zira Putin, saldırının arından yaptığı açıklamada sorumlu olarak Kiev'i işaret etmiş ve “İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı” demişti.

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de dün Moskova'daki terör saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ mı yoksa Ukrayna mı olduğu yönündeki sorusuna, "Elbette Ukrayna" şeklinde cevap verdi.

        Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov ise “Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, Birleşik Krallık ve Ukrayna var” demişti.

        Ukrayna ise Kremlin'in bu iddialarını kesin bir dille reddediyor.

        MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI

        Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

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        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

        Saldırıyı, DEAŞ'ın Horasan kolu üstlenmişti.

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        #Belarus
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