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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kardeş dehşeti! Ağabeyinin boğazını kesti - Güncel haberler

        Kocaeli'nde kan donduran cinayet! Ağabeyinin boğazını kesti

        Kocaeli'de dün gece saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda Mert P., tartıştığı ağabeyi Murat P.'yi boğazını keserek öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:12
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        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Olayda Mert P. (22) ile ağabeyi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla ağabeyi Murat P.'nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P. karakola götürüldü. Mert P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #kocaeli
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