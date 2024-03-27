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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yaşlı nüfusta yoksulluk oranı arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yaşlı nüfusta yoksulluk oranı arttı

        TÜİK'in 2023 yılına dair açıkladığı 'İstatistiklerle Yaşlılar' verilerine göre; yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14,2 iken 2023 yılında yüzde 21,7 oldu. Ülke genelinde ise yoksulluk oranı bu süreçte 21,3'ten 21,7'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:29
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        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
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        Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2019 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,3 iken 2023 yılında yüzde 21,7 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2019 yılında yüzde 14,2 iken 2023 yılında yüzde 21,7 oldu.

        Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 12,1 iken 2023 yılında yüzde 20,7 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2019 yılında yüzde 15,9 iken 2023 yılında yüzde 22,4 oldu.

        Yoksulluğun artışında enflasyon etkili oldu. Enflasyondaki artış son zamanlarda emekli maaşına zam talebini doğurdu ve tartışmalara yol açtı. Hükümet de bunun üzerine 2024 başında emeklilere yüzde 49,25 zam yaptı. Ayrıca bayram promosyonları 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi. Bu değişimlerin 2024 istatistiklerine yansıması bekleniyor.

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        YAŞLI NÜFUSUN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 12,2

        İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı 2019 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 53,0 iken 2023 yılında yüzde 53,3 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2019 yılında yüzde 12,0 iken 2023 yılında yüzde 12,2 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2023 yılında yüzde 20,0 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 6,1 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2019 yılında yüzde 3,1 iken 2023 yılında yüzde 2,7 olduğu görüldü.

        YÜZDE 57,7 TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIYOR

        İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2023 yılında yaşlı nüfusun yüzde 57,7'sinin tarım, yüzde 32,1'inin hizmetler, yüzde 7,3'ünün sanayi, yüzde 2,8'inin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.

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