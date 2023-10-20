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        Haberler Ekonomi Altın Gram altında yeni rekor: 2 haftada yüzde 10 yükseldi - Altın Haberleri

        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi

        Devam eden savaş gerilimi altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeyi sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1978 dolarla 3 ayın zirvesine çıkarken yurt içinde gram altın spot piyasada 1.785 liraya tırmanarak rekor kırdı. Son 2 haftada gram altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 kazandırdı

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 20.10.2023 - 09:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:05
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        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
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        İsrail-Hamas arasında devam eden çatışmalar altın talebini canlı tutmaya devam ediyor. Çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme riski altının ons fiyatını 1.978 dolarla 3 ayın zirvesine yükseltti.

        Altının ons fiyatı çatışmalar başlamadan önce 6 Ekim'de yaklaşık 1.830 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugünkü yükselişle beraber ons fiyatı son 2 haftada yüzde 8'i buldu.

        Son 2 haftada dolar/TL'nin 27.62'den 28.02'ye yükselmesiyle yurt içinde gram altında daha sert bir yükseliş yaşandı.

        Gram altın bugün 1.785 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Son 2 haftada gram fiyatındaki yükseliş yüzde 9.8'i aştı.

        Son haftalarda ABD ekonomisine ilişkin beklenenden olumlu gelen veriler üzerine piyasalarda Fed'in aralık veya ocak aylarında bir faiz artırımına gidebilme ihtimali fiyatlamalara girmeye başladı. Buna paralel olarak ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4.99 ile 17 yılın zirvesine geldi.

        Fed Başkanı Powell: Daha fazla sıkılaştırma gerekebilir
        Fed Başkanı Powell: Daha fazla sıkılaştırma gerekebilir

        FED BAŞKANINDAN SIKILAŞMA MESAJI

        Fed Başkanı Jerome Powell da dün yaptığı açıklamada yeni oluşan jeopolitik riskleri dikkatle takip ettiklerini belirtse de büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

        Normalde ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'den gelen sıkılaşma mesajları altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yaşanmasına yol açar. Ancak analistler şu anda İsrail'de yaşananlar sebebiyle altına yönelimin devam ettiğini, gerilimin düşmemesi durumunda talebin canlı kalacağını ifade etti.

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