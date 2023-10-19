Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü

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Fed Başkanı Powell, "Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor." ifadesini kullanarak, "Yeni ve eski belirsizlikler, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevimizi zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.

Powell, ekonominin, politika faizlerinin şimdiki seviyelerinde zorlanmıyor gibi göründüğünü, sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmenin zor olduğunu belirterek, "Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim." dedi.