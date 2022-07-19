Gram altın dolarla yükseldi

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.4 artışla 959,5 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 965,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.467 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü kapanışına göre yüzde 0.1 düşerek hemen üzerinde 1.70dolara gerilese de dolar/TL'nin 17.55'i aşması sebebiyle gram fiyatında yükseliş yaşandı.

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişimin gözlenmediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.