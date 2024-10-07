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        Haberler Yaşam Gözleri görmeyen turnaya 4 yıldır bakıyorlar

        Gözleri görmeyen turnaya 4 yıldır bakıyorlar

        Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 4 yıl önce güçsüz ve görme yetisini kaybetmiş şekilde getirilen turnaya görevliler tarafından özenle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:10
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          Kent kırsalında vatandaşlar tarafından 4 yıl önce güçsüz halde bulunan turna, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

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          Burada veterinerler tarafından muayenesi yapılan kuşun gözlerinin görmediği belirlendi.

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          Yapılan tedaviler sonrası turnanın fiziksel olarak güçlenmesi sağlanırken, gözlerinin yeniden görmesi amacıyla yapılan işlemlerden sonuç alınamadı.

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          Tek başına doğada yaşaması zor olduğu için turnaya merkezdeki alanda bakmaya başlayan görevliler, yiyeceği bulmakta zorlanan kuşu elleriyle besliyor.

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          Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Uğur Özbay, birçok hayvanı tedavi ederek doğaya bıraktıklarını söyledi.

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          Turnanın merkeze 4 yıl önce getirildiğini belirten Özbay, "Turna kuşu yerdeydi uçamıyordu, güçsüzdü. İlk yaptığımız muayenede gözlerinin görmediğini anladık. Birkaç yıl uğraştık. Gözlerini yüksek tansiyon sonucunda tamamen kaybetmişti. Yaptığımız bütün müdahalelere rağmen gözlerini kurtaramadık. Biz de 4 yıldır bakıyoruz. Türkülere konu olmuş, kültürümüzde önemli olan turna kuşumuzu, gelen kreş çocuklarına ya da ilkokul çocuklarına tanıtmak ve doğa sevgisini arttırmak için misafir olarak tutuyoruz ve gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

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          "BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

          Turnayı doğada zarar görmemesi için merkezde tuttuklarını dile getiren Özbay, "Doğaya salarsak bu hayvanımız kendi başına hayatını idame edemezdi ve yırtıcı hayvanların saldırısına uğrayabilirdi ya da kaçak avcıların çok rahat avlayabileceği bir hayvan olurdu. O yüzden de biz bu hayvanımızı doğaya salmadık.

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          Kendi yanımızda misafir ediyoruz, 4 yıldır da bakıyoruz. Bizim için çok özel. Burası uzun yıllar önce açılmış bir rehabilitasyon merkezi. Burada birçok personel, işçi, veteriner hekim değişti ama bizim en eskimiz yine turna kuşumuz. Değişmeyen tek kuşumuz o" ifadelerini kullandı.

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          Yemediği zamanlarda kuşu elleriyle beslediklerini belirten Özbay, şunları kaydetti:

          "Hayvanımızı bakım ve besleme sırasında daha sakin bir alana alıyoruz. Sesle yemin yere düşmesini fark ederek gagasıyla arayarak buluyor. Biz onun yemek yiyip yemediğini kontrol ediyoruz.

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          Belli bir miktar yemek yediğinden emin olduktan sonra beslenmeyi kesiyoruz çünkü diğer hayvanlar onun yemini yiyebiliyor. Biz bebeğimiz, çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bir çocuğumuzun gıda alıp almadığını nasıl kontrol ediyorsak ona da 4 yıldır böyle yapıyoruz."

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