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Görünüşü olumsuz etkileyen 9 güzellik hatası! Bir zamanların modası...

Her sene farklı güzellik trendleri öne çıkıyor. Bu trendler her ne kadar güzellik standartlarının ve modanın nabzını belirlese de, yüz tipine uygun saç stili ve makyaj uygulaması yapmak gerekiyor. Peki, en çok yapılan güzellik hataları neler?

Giriş: 11.03.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1. CİLT ALT TONUNA UYMAYAN FONDÖTEN

    Makyaj artistleri fondöten rengini seçmeden önce kolun iç kısmında ya da bilek damarlarına bakarak tercih yapılması gerektiğini söylüyor. Eğer damarlar mavi görünüyorsa soğuk alt tonlu, yeşil görünüyorsa sıcak alt tonlu fondötenleri tercih etmek gerekiyor. Alt tonu anlamanın bir başka yolu ise altın mı yoksa gümüş takıların mı cilde daha çok yakıştığını gözlemlemek. 

    Eğer altın rengi takılar daha çok yakışıyorsa muhtemelen sıcak, gümüş ise soğuk alt tonlusunuz demektir. Çoğu fondöten markasının ambalajında renk tonuna dair "W" (sıcak), "C" (soğuk) veya "N" (nötr) harfleri yer alır, alışveriş yaparken bunlara dikkat edebilirsiniz.

     

  • 2. KOYU RUJ

    Koyu ve kalın dudaklar her zaman dikkat çeker, ancak aynı zamanda ağız etrafındaki kırışıklıkların, dişleri, çene çizgisini ve sivilceleri de öne çıkarır. Öte yandan pembemsi nötr tonlar cilt tonunu daha yumuşatır ve aydınlatır.

     

  • 3. DOĞAL GÖRÜNMEYEN TAKMA KİPRİKLER

    Takma kiprikler son zamanlarda moda. Ancak çok uzun ve kalın kiprikler genellikle kimseye yakışmıyor, gözler daha ufak görünebiliyor. Göz yapısına uygun ve hafif eklemeler hem daha genç görünmenizi sağlar hem de yüze daha çok yakışır. 

     

  • 4. KOYU VE SOĞUK TONLU SAÇLAR

    Soğuk saç tonları cildinizdeki küllü tonları ortaya çıkarabilir ve teninizi gri gösterir. Stilistler sıcak tonların cildi daha aydınlık ve canlı durmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

     

  • 5. DÜZ SAÇLAR

    Stilistler, düz ve küt saç modellerin yüzü ağır ve hatları sarkık gösterdiğini düşünüyor. Ancak katlı bir kesim ve hafif hacimli bir saç yüzünüzü daha yumuşak gösterebilir.

     

  • 6. PARLAK ALLIK

    Bol miktarda parlak allık sürmek çok yaygın olan yanlış bir teknik. Gösterişli ve ışıltılı allıklar cildi yaşlı gösterebilir. Hafif bir krem allık yüzünüze doğal bir canlılık katabilir.

     

  • 7. MAT RUJ

    2016 modasında mat ve likit rujlar oldukça tercih ediliyordu. Zamanında çok moda olsa bile günümüzde yerini hafif parlak dudaklara bıraktı. Mat rujlar yaşınızı daha büyük gösterebilir ve makyajınızın daha ağır durmasına neden olabilir.

     

  • 8. KALIN EYELİNER

    Makyaj sanatçıları, alt kirpiklere kalın göz kalemi uygulamanızı öneriyor. Aksi takdirde göz çevresindeki koyu halkalar ve kaz ayakları ön plana çıkabilir. Aynı zamanda doğru çekilen bir eyeliner lifting etkisi yapabilir. Eyelinerı kalın bir şekilde çekerseniz gözleriniz daha düşük ve küçük gözükebilir. 

     

  • 9. İNCE KAŞ

    Kalın kaşlar, ince kaşlara göre genç gösterir. Bu nedenle makyaj sanatçıları, kaşları doğal olarak ince olanların kaş kalemi kullanmasını öneriyor. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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