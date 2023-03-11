1. CİLT ALT TONUNA UYMAYAN FONDÖTEN

Makyaj artistleri fondöten rengini seçmeden önce kolun iç kısmında ya da bilek damarlarına bakarak tercih yapılması gerektiğini söylüyor. Eğer damarlar mavi görünüyorsa soğuk alt tonlu, yeşil görünüyorsa sıcak alt tonlu fondötenleri tercih etmek gerekiyor. Alt tonu anlamanın bir başka yolu ise altın mı yoksa gümüş takıların mı cilde daha çok yakıştığını gözlemlemek.

Eğer altın rengi takılar daha çok yakışıyorsa muhtemelen sıcak, gümüş ise soğuk alt tonlusunuz demektir. Çoğu fondöten markasının ambalajında renk tonuna dair "W" (sıcak), "C" (soğuk) veya "N" (nötr) harfleri yer alır, alışveriş yaparken bunlara dikkat edebilirsiniz.