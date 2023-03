Yaklaşık 20 yıldan uzun süredir insanların bilgisayarlarla etkileşimini inceleyen psikolog Dr. Gloria Mark bile kendisinin dikkatinin dağıldığını söylüyor. 21. yüzyılda ortalama dikkat süresinin 47 saniye olarak belirlenmesi yine Dr. Gloria Mark' aittir.

Mark'ın yeni kitabı Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance Happines, and Productivity (Odaklanma süresi: Dengeyi, Mutluluğu ve Üretkenliği Geri Kazanmanın Çığır Açan Yolu) odağınızı nasıl geri kazanacağınza dair bilime dayalı uygulanabilir stratejiler sunuyor.