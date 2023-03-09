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Dikkat dağınıklğıı ve eksikliğine iyi gelen 3 yöntem! Dikkat dağınıklığı neden olur, ne iyi gelir ve nasıl geçer?

Dikkat dağınıklığı ve eksikliğine iyi gelen 3 yöntem!

Araştırmalara göre tek bir ekranda geçirilen ortalama süre bir dakikanın altına düştü. Bir mesaja cevap vermek için telefonu elinize aldığınızda kendinizi Instagram ve TikTok'da kaybediyor olabilirsiniz. Bir mail cevaplarken ya da bir işle uğraşırken, selfie göndermek için işinizi yarıda bırakıyor olabilirsiniz. İşte, bunların hepsi dikkat eksikliğinden kaynaklıyor. Uzmanlar dikkat dağınıklığına iyi gelecek 3 yöntem öneriyor...

Giriş: 09.03.2023 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaklaşık 20 yıldan uzun süredir insanların bilgisayarlarla etkileşimini inceleyen psikolog Dr. Gloria Mark bile kendisinin dikkatinin dağıldığını söylüyor. 21. yüzyılda ortalama dikkat süresinin 47 saniye olarak belirlenmesi yine Dr. Gloria Mark' aittir.

    Mark'ın yeni kitabı Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance Happines, and Productivity (Odaklanma süresi: Dengeyi, Mutluluğu ve Üretkenliği Geri Kazanmanın Çığır Açan Yolu) odağınızı nasıl geri kazanacağınza dair bilime dayalı uygulanabilir stratejiler sunuyor.

     

  • Mark "İş yerinde teknoloji kullanımındaki hedeflerimizi yeniden düzenlememiz ve bu bağlamda üretkenlik yerine refaha öncelik vermemiz gerekli" diyor.

    Mark'ın kastetiği şey ise insanların günün sonunda bitkin düşmemeleri gerektiği. Bunun yerine Mark, insanların dikkatlerini kontrol altına almalarına yardımcı olacak çözümler üretiyor. 

     

  • Mark'ın stratejilerine göre insanlar günün sonunda bunalmış ve tükenmiş değil, tatmin olmuş ve enerjik hissetmelerine yardımcı olmayı savunuyor.

    Odaklanmanızı kolaylaştıracak stratejileri sunan uzman psikoloh Dr. Gloria Mark 3 yöntemin uygulanması gerektiğini söylüyor:

    1. GELECEKTEKİ HALİNİZİ HAYAL EDİN

    Çoğu zaman insanlar kendilerini bir o yana bir bu yana savrulurken buluyor. Örnek olarak bir arkadaşınız size sosyal medyadan bir paylaşım gönderdiğinde kendinizi tutamayıp video izleyemeye devam ediyor olabilirsiniz.

    Bu amaçsız dijital gezintiye son vermek için Mark, önemli bir teslim tarihi olan işinizi veya yapmanız gereken bir görevi ertelediğinizde, gelecekteki benliğinizin nasıl hissedeceğini ve neler yaşayacağını hayal etmenizi istiyor. Sonuçları hayal ederken spesifik  olun. 

     

  • 2. MOLA VERMEK ÖNEMLİ

    Mark kitabında, yapılan araştırmalara göre yeterince mola vermeyen insanların bilişsel kaynaklarının ve zihinsel enerjilerinin azaldığını, bu nedenle iş günü sona ermeden hedeflerinden uzaklaşmaya meyilli olduklarını söylüyor.

    Birçok insan işlerini erkenden bitirebilmek için ara vermeden çalışıyor. Ancak verilen kısa süreli verimli molalarla dikkatinizi tazeleyerek güçlendirmek, geri işe döndüğünüzde daha odaklı çalışabilmenizi sağlıyor.

     

  • 3. DİKKAT RİTMİ 

    Mark'ın araştırmalarından ortaya çıkan bir diğer sonuç ise bireysel farklılıklar olsa bile çoğu insanın sabah 11'den öğleden sonra ortalarına kadar en uygun odaklanma durumunu yaşıdığı. Bu beynin en çok odaklandığı ve verim sağladığı zaman olarak gösteriliyor.

    Mark, bu zaman aralığında önemli işlerin yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor. Dikkatiniz dağılmaya başladığında ise ara vermelisiniz ancak kısa süreli verimli aralar verilmeli. Molalar yorgunluk anlarında dürtüsel seçimlere karşı koymanıza yardımcı olur.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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