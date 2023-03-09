MAKARNAYI DEZENFEKTANLARDAN AYIRMANIN YÖNTEMLERİ
Buna göre sağlıklı bir makarna pişirmek için izlenmesi gereken dört yol var;
- Suyu kaynatırken üzerine kapak kapatmayın. Tencereye kapak kapatmak buharın kaçısına engel olacağı için, ısıyı hızla artırır ve kaynamayı hızlandırır. Fakat bu şekilde, kapak açıkken buharlaşıp gidebilecek dezenfektanların tekrar suyun içerisine dönemesine neden olabilirsiniz.
- İkinci öneri ise makarnanın tüm suyunu süzmek.
- Üçüncü yöntem, eğer iyotlu sofra tuzu makarnaya eklenecekse, sadece pişirildikten sonra eklenmeli.
- Dördüncü yöntemde iyotsuz tuz kullanılması tavsiye ediliyor. Eğer iyotsuz tuz kullanılacaksa su kaynatmadan önce eklenmeli.