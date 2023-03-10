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Türkiye'de 500 bin altına sadece 7 model sıfır araç kaldı! Türkiye ucuz araba fiyatları 2023

Ucuz araç listesi yenilendi! Türkiye'de 500 bin altına 7 model sıfır araç kaldı!

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan tedarik ve çip sorunları nedeniyle sıfır araçların fiyatı fazlasıyla yükseldi. Bu durum dolar kurunun yükselmesi ve ekonomik krizin etkisiyle beraber ülkemizde 500 bin lira altında alınabilecek 7 model araç arasında farklı özellikleriyle 16 versiyon bulunmasına neden oldu.

Giriş: 10.03.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1. CITROEN C3  1.2 PURETECH FEEL - 474 BİN 400 TL

    Citroen C3, Fransız otomobil üreticisi Citroen'in küçük sınıf otomobillerinden birisi. Feel donanım seviyesi, araba orta seviye donanım seçeneğine sahip ve birçok ilave özellik barındırıyor.

    Araç, 1.2 litrelik benzinli PureTech motora sahip. Bu motor, üç silindirli bir motordur 82 beygir güç üretir, 118 Nm tork sağlar. Manuel şanzıman ile birlikte sunulur.

     

  • 2. KIA PİCANTO - 470 BİN TL - 460 BİN TL

    Kia Picanto, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın küçük sınıf otomobillerinden birisi. Üç farklı verisyonu bulunan Kia Picanto model arabalarının özellikleri seviyelerine göre değişiyor.

    - KIA Picanto  1.2 - FEEL:

     1.2 litrelik benzinli MPI motorla donatılmış olan KIA, 84 beygir gücü üretir ve 122 Nm tork sağlar. İki farklı şanzıman seçeneği sunan araba, manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip.

    Donanım özellikleri arasında otomatik klima, elektrikli camlar ve aynalar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 8 inç dokunmatik ekranlı müzik sistemi, Bluetooth özellikli telefon bağlantısı, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, LED gündüz farları, sis farı, hız sabitleme, yol bilgisayarı, ABS ve ESP gibi özellikler yer alıyor.

    - KIA Picanto  1.0 - MPI COOL:

    Araç, 1.0 litrelik benzin motora sahip ve 67 beygir gücü üretiyor. 96 Nm tork sağlıyor. İki farklı şanzıman seçeneği sunuluyor. 

    Otomatik klima, elektrikli cam ve ayna, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 7 inç dokunmatik ekranlı müzik sistemi, Bluetooth, geri görüş kamerası, arka park sensörü, LED gündüz farı, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, ABS ve ESP özelliği yer alır.

    - KIA Picanto 1.0 MPI - LİVE:  

    Kia Picanto 1.0 MPI Live küçük sınıf araçlardan birisi. Araç, 1.0 litrelik benzinli MPI motora sahip, 67 beygir gücü üretiyor ve 96Nm tork sağlıyor. Manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip.

    Donanım özellikleri, merkezi kilitli elektrikli ön camlar, elektrikli yan aynalar, Bluetooth, USB ve Aux, direksiyon simidi üzerinde ses kontrolü, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, ABS, ESP ve hava yastığı.

  • 3. FIAT EGEA - 466 BİN TL - 392 BİN 400 TL

    İtalyan otomobil üreticisi Fiat arabaların Egea modelinin 4 farklı versiyonu bulunuyor. Her versiyonuna göre özellikleri değişen Egea'nın fiyat aralığı 466 bin 900 TL ile 392 bin 900 TL arasında değişiyor.

    - Fiat Egea 1.4 FİRE - URBAN:

    Egea serisinden bir model olan Fire - Urban aracın 1.4 benzinli motor, 95 beygir gücü vardır. Manuel 5 ileri vitesli şanzımana sahip. Elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, manuel klima, yol bilgisayarı arka park sensör, uzaktan kumandalı merkezli kilit, hız sabitleme sistemi özelliği bulunuyor.

    - Fiat Egea 1.4 FİRE - STREET:

    Egea Fire, Street versiyon aracın 1.4 litrelik benzinli  motorla donatılmış arabanın motoru 95 beygir güç üretir ve 127 Nm tork sağlar. İki farklı şanzıman seçeneği vardır.

    - Fiat Egea 1.4 FİRE - STREET:

    Egea, sedan tipi araç , 1.4 litrelik benzinli motora sahip. Street tipi araç donanım seviyesine sahip. Standart klima, uzaktan merkezli kilit, elektrikli ön camlar, USB bağlantısı, Bluetooth özellikli ses sistemi, hız sabitleme, park sensörü bulunuyor.

    - Fiat Egea 1.4 FİRE - EASY:

    Fiat Egea araba, 1.4 litrelik benzinli motor seçeneği sunuyor. Motorun gücü 95 beygir ve 6000 devir dakika hızında maksimum güç üretir. Araç 5 ileri manuel şanzımana sahiptir ve maksimum hızı 182 km'dir.

     

  • 4. HYUNDAI İ20 1.4 - JUMP - 466 BİN 500 TL

    Hyundai i20, Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin B sınıfı araçlarından birisidir. Jump donanım seviyesi orta segment özellikler içerir.

    1.4 litrelik benzinli MPI motora sahip olan araç, 100 beygir motor gücü üretir ve 134 Nm tork sağlar. İki farklı şanzıman seçeneği vardır.

    Otomatik klima, elektrikli cam ve ayna, deri kaplı direksiyon, hız sabitleme, yol bilgisayarı, Bluetooth, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, otomatik farlar, yağmur sensörü, sis farı, ABS, ESP ve hava yastığı özelliği vardır.

     

  • 5. HYUNDAI İ10 - 464 BİN TL - 370 BİN TL

    Hyundai i10, küçük sınıf araçlarından birisidir. Elite, Style ve Jump olmak üzere versiyona sahip. Elite modeli en üst donanım özelliklerine sahiptir.

    Hyundai İ10 1.2 MPI - ELİTE:

    En üst donanım özelliklerine sahip olan Elite versiyonu, 1.2 litrelik benzinli MPI motora sahitir, 87 beygir gücü ve 127 Nm tork sağlar. İki farklı şanzıman seçeneği vardır.

    Donanım özellikleri arasında elektrikli cam ve ayna, otomatik klima, deri kaplı direksiyon simidi, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, Bluetooth, arka park sensörleri, geri görüş kamerası, ABS, ESP ve hava yastıkları yer alır.

    Hyundai İ10 1.2 MPI - STYLE:

    1.2 litrelik benzinli motor seçeneğine sahip araç, 87 beygir gücü ve 118 Nm tork sağlar. 1.2 litrelik motor seçeneği, düşük yakıt tüketimiyle bilinir ve ayrıca i10'un oldukça çevik bir sürüş sunmasına yardımcı olur. Elektronik denge kontrolü, sürücü ve hava yastığı, arka park sensörü, geri görüş kamerası, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi yer alır.

    Hyundai İ10 1.0 - 1.2 MPI - JUMP:

    1.0 MPI motor tipi, üç silindirli bir benzinli motordur ve 998 cc hacme sahiptir. 66 beygir gücü üretir ve 95 Nm tork sağlar. Jump donanım paketi, i10'un standart donanım seviyesinden bir üst segmentedir. Bu paket, otomatik klima, elektrikli camlar, elektrikli yan aynalar, 14 inç alaşım jantlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, USB girişi ve Bluetooth gibi özellikler içerir. 1.0 MPI ve 1.2 MPI olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunar. 

     

  • 6. RENAULT CLİO 1.0 SCe JOY H - 459 BİN 900 TL

    Renault Clio Tip: 1.0 SCe, 1.0 motorla üretilmiştir, 72 beygir gücüne sahip olan motor, 95 Nm tork üretir. 5 ileri manuel ve X-Tronic CVT şanzımanla eşleştirilmiştir.

    Klima, elektrikli ön cam, uzaktan kumandalı merkezi kilitli sistem, 7 inçlik multimedya ekran, 16 inçlik alaşımlı jant, sis farı, LED gündüz farı, hız sabitleme sistemi, geri görüş kamerası ve ön çarpışma uyarısı gibi özellikleri vardır.

     

  • 7. RENAULT TAİLANT  1.0 SCE  JOY - 453 BİN 900 TL

    Renault Tailant, sedan otomobil serisindendir. Tailant, 1.0 litrelik SCE benzinli motor ile güçlendirildi. SCE motor, 72 beygir güç ve 96 Nm tork üretir. Joy donanımı, 7 inçlik dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, hız sabitleme, manuel klima, elektrikli ön cam, ve Bluetooth.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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