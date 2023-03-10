2. KIA PİCANTO - 470 BİN TL - 460 BİN TL
Kia Picanto, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın küçük sınıf otomobillerinden birisi. Üç farklı verisyonu bulunan Kia Picanto model arabalarının özellikleri seviyelerine göre değişiyor.
- KIA Picanto 1.2 - FEEL:
1.2 litrelik benzinli MPI motorla donatılmış olan KIA, 84 beygir gücü üretir ve 122 Nm tork sağlar. İki farklı şanzıman seçeneği sunan araba, manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip.
Donanım özellikleri arasında otomatik klima, elektrikli camlar ve aynalar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 8 inç dokunmatik ekranlı müzik sistemi, Bluetooth özellikli telefon bağlantısı, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, LED gündüz farları, sis farı, hız sabitleme, yol bilgisayarı, ABS ve ESP gibi özellikler yer alıyor.
- KIA Picanto 1.0 - MPI COOL:
Araç, 1.0 litrelik benzin motora sahip ve 67 beygir gücü üretiyor. 96 Nm tork sağlıyor. İki farklı şanzıman seçeneği sunuluyor.
Otomatik klima, elektrikli cam ve ayna, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 7 inç dokunmatik ekranlı müzik sistemi, Bluetooth, geri görüş kamerası, arka park sensörü, LED gündüz farı, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, ABS ve ESP özelliği yer alır.
- KIA Picanto 1.0 MPI - LİVE:
Kia Picanto 1.0 MPI Live küçük sınıf araçlardan birisi. Araç, 1.0 litrelik benzinli MPI motora sahip, 67 beygir gücü üretiyor ve 96Nm tork sağlıyor. Manuel şanzıman veya opsiyonel olarak sunulan 4 ileri otomatik şanzımana sahip.
Donanım özellikleri, merkezi kilitli elektrikli ön camlar, elektrikli yan aynalar, Bluetooth, USB ve Aux, direksiyon simidi üzerinde ses kontrolü, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, ABS, ESP ve hava yastığı.