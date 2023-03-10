5. HYUNDAI İ10 - 464 BİN TL - 370 BİN TL

Hyundai i10, küçük sınıf araçlarından birisidir. Elite, Style ve Jump olmak üzere versiyona sahip. Elite modeli en üst donanım özelliklerine sahiptir.

Hyundai İ10 1.2 MPI - ELİTE:

En üst donanım özelliklerine sahip olan Elite versiyonu, 1.2 litrelik benzinli MPI motora sahitir, 87 beygir gücü ve 127 Nm tork sağlar. İki farklı şanzıman seçeneği vardır.

Donanım özellikleri arasında elektrikli cam ve ayna, otomatik klima, deri kaplı direksiyon simidi, hız sabitleme sistemi, yol bilgisayarı, Bluetooth, arka park sensörleri, geri görüş kamerası, ABS, ESP ve hava yastıkları yer alır.

Hyundai İ10 1.2 MPI - STYLE:

1.2 litrelik benzinli motor seçeneğine sahip araç, 87 beygir gücü ve 118 Nm tork sağlar. 1.2 litrelik motor seçeneği, düşük yakıt tüketimiyle bilinir ve ayrıca i10'un oldukça çevik bir sürüş sunmasına yardımcı olur. Elektronik denge kontrolü, sürücü ve hava yastığı, arka park sensörü, geri görüş kamerası, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi yer alır.

Hyundai İ10 1.0 - 1.2 MPI - JUMP:

1.0 MPI motor tipi, üç silindirli bir benzinli motordur ve 998 cc hacme sahiptir. 66 beygir gücü üretir ve 95 Nm tork sağlar. Jump donanım paketi, i10'un standart donanım seviyesinden bir üst segmentedir. Bu paket, otomatik klima, elektrikli camlar, elektrikli yan aynalar, 14 inç alaşım jantlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, USB girişi ve Bluetooth gibi özellikler içerir. 1.0 MPI ve 1.2 MPI olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunar.