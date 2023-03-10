HAYVANLAR NEDEN ÖLÜYOR VE DİN ADAMLARI NASIL SAĞ ÇIKIYORDU?
"Cehennem Kapısı"na giren hayvanların neden öldüğü ve din adamlarının nasıl sapa sağlam dışarı çıktığı sorusu, Almanya'nın Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Hardy Pfanz tarafından cevaplandı.
Pfanz "Cehennem Kapısı"na şöyle açıklık getiriyor "Antik dönemin yazarlarının yazdıklarını okuduğumda, bu olup bitenin bilimsel bir açıklaması olup olmadığını merak etmeye başladım. Acaba bu "Cehennem Kapısı" volkanik bir havalandırma olabilir mi?
"Cehennem Kapısı"nı ziyaret ettiğimizde girişin içerisinde düzinelerce ölü hayvan gördük, fare, serçe, karatavuk, birçok böcek, eşek arıları vb. böylece anlatılan hikayenin doğru olduğunu hemen anladık."
Pfanz, portatif bir gaz analizörü ile yapının etrafındaki havayı test etti ve testin sonucunda da çok yüksek düzeylerde karbondioksit olduğunu tespit etti.