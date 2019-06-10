Google Stadia fiyatı ve oyunları belli oldu

Google, Mart ayında tanıttığı bulut tabanlı yeni oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini açıkladı. Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynama deneyimi sunacak olan Stadia, bulut tabanlı teknolojisiyle internet üzerinden çalışacak.

Google Stadia, Kasım 2019’da ABD, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere’deki oyunseverlere açılacak. Oyun platformu, 2020 yılından itibaren de diğer ülkelere açılacak.

FİYATI NE KADAR?

Google’ın Stadia oyun servisinin “Başlangıç Paketi”nin fiyatı 129 dolar olacak. Ön siparişe açılan “Stadia Founder’s Edition” adlı bu paket dahilinde kullanıcılara, Stadia kumandası, Chromecast Ultra TV adaptörü ve Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik sunulacak.

Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Stadia pro'nun aylık abonelik ücreti ise 9.99 dolar olacak. Yeni çıkan oyunlara erişim için ise ayrıca ödeme yapılması gerekecek. Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şartı aranmayacak.

Ancak platforma aylık abone olanlar, oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayabilecek.

HANGİ OYUNLAR VAR?

Google’ın Stadia için şu ana kadar anlaşma sağladığı yapımcı firmalar ve oyunlar ise şöyle: