10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google, Mart ayında tanıttığı bulut tabanlı yeni oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini açıkladı. Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynama deneyimi sunacak olan Stadia, bulut tabanlı teknolojisiyle internet üzerinden çalışacak.
Google Stadia, Kasım 2019’da ABD, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere’deki oyunseverlere açılacak. Oyun platformu, 2020 yılından itibaren de diğer ülkelere açılacak.
FİYATI NE KADAR?
Google’ın Stadia oyun servisinin “Başlangıç Paketi”nin fiyatı 129 dolar olacak. Ön siparişe açılan “Stadia Founder’s Edition” adlı bu paket dahilinde kullanıcılara, Stadia kumandası, Chromecast Ultra TV adaptörü ve Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik sunulacak.
Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Stadia pro'nun aylık abonelik ücreti ise 9.99 dolar olacak. Yeni çıkan oyunlara erişim için ise ayrıca ödeme yapılması gerekecek. Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şartı aranmayacak.
Ancak platforma aylık abone olanlar, oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayabilecek.
HANGİ OYUNLAR VAR?
Google’ın Stadia için şu ana kadar anlaşma sağladığı yapımcı firmalar ve oyunlar ise şöyle:
Stadia platformunda yer alacak oyunların tam listesi
Oyun adı
Yapımcı
Assassin’s Creed Odyssey
Ubisoft
Baldur’s Gate 3
Larian Studios
Borderlands 3
2K
The Crew 2
Ubisoft
Darksiders Genesis
THQ Nordic
Destiny 2
Bungie
Doom
Bethesda Softworks
Doom Eternal
Bethesda Softworks
Dragon Ball Xenoverse 2
Bandai Namco
The Elder Scrolls Online
Bethesda Softworks
Farming Simulator 19
Giants Software
Final Fantasy 15
Square Enix
Football Manager
Sega
Get Packed
Coatsink
GRID
Codemasters
Gylt
Tequila Works
Just Dance
Ubisoft
Metro Exodus
Deep Silver
Mortal Kombat 11
Warner Bros.
NBA 2K
2K
Power Rangers: Battle for the Grid
nWay Games
Rage 2
Bethesda Softworks
Rise of the Tomb Raider
Square Enix
Samurai Shodown
SNK
Shadow of the Tomb Raider
Square Enix
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Ubisoft
Tom Clancy’s The Division 2
Ubisoft
Tomb Raider Definitive Edition
Square Enix
Thumper
Drool
Trials Rising
Ubisoft
Wolfenstein: Youngblood
Bethesda Softworks
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