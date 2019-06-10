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İşte Google Stadia ile ilk tanışacak ülkeler ve fiyatı...

Google’ın bulut tabanlı oyun platformu Stadia’nın çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. Kasım 2019'da ilk olarak 14 ülkede kullanıma açılacak olan Stadia'nın başlangıç fiyatı 129 dolar olarak belirlendi. İşte Stadia ile ilk tanışacak ülkeler ve platformda sunulacak olan ilk oyunlar...

10.06.2019 - 09:29 | Güncelleme: HABERTURK.COMTeknoloji
google stadia fiyatı

Google, Mart ayında tanıttığı bulut tabanlı yeni oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini açıkladı. Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynama deneyimi sunacak olan Stadia, bulut tabanlı teknolojisiyle internet üzerinden çalışacak.

Google Stadia, Kasım 2019’da ABD, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere’deki oyunseverlere açılacak. Oyun platformu, 2020 yılından itibaren de diğer ülkelere açılacak.

FİYATI NE KADAR?

Google’ın Stadia oyun servisinin “Başlangıç Paketi”nin fiyatı 129 dolar olacak. Ön siparişe açılan “Stadia Founder’s Edition” adlı bu paket dahilinde kullanıcılara, Stadia kumandası, Chromecast Ultra TV adaptörü ve Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik sunulacak.

Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Stadia pro'nun aylık abonelik ücreti ise 9.99 dolar olacak. Yeni çıkan oyunlara erişim için ise ayrıca ödeme yapılması gerekecek. Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şartı aranmayacak.

Ancak platforma aylık abone olanlar, oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayabilecek.

HANGİ OYUNLAR VAR?

Google’ın Stadia için şu ana kadar anlaşma sağladığı yapımcı firmalar ve oyunlar ise şöyle:

Stadia platformunda yer alacak oyunların tam listesi

Oyun adı

Yapımcı

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft

Baldur’s Gate 3

Larian Studios

Borderlands 3

2K

The Crew 2

Ubisoft

Darksiders Genesis

THQ Nordic

Destiny 2

Bungie

Doom

Bethesda Softworks

Doom Eternal

Bethesda Softworks

Dragon Ball Xenoverse 2

Bandai Namco

The Elder Scrolls Online

Bethesda Softworks

Farming Simulator 19

Giants Software

Final Fantasy 15

Square Enix

Football Manager

Sega

Get Packed

Coatsink

GRID

Codemasters

Gylt

Tequila Works

Just Dance

Ubisoft

Metro Exodus

Deep Silver

Mortal Kombat 11

Warner Bros.

NBA 2K

2K

Power Rangers: Battle for the Grid

nWay Games

Rage 2

Bethesda Softworks

Rise of the Tomb Raider

Square Enix

Samurai Shodown

SNK

Shadow of the Tomb Raider

Square Enix

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft

Tom Clancy’s The Division 2

Ubisoft

Tomb Raider Definitive Edition

Square Enix

Thumper

Drool

Trials Rising

Ubisoft

Wolfenstein: Youngblood

Bethesda Softworks

 

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