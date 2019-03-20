Google, oyun dünyasında merakla beklenen yeni servisini duyurdu. Google Stadia adını verdiği bulut tabanlı oyun servisi ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) tanıtıldı.

Google CEO’su Sundar Pichai’nin de katıldığı GDC’de tanıtılan Stadia, oyunseverlerin en sevdikleri oyunlara ister TV, ister bilgisayar ve isterse tablet veya akıllı telefonlarından erişmesine olanak sağlıyor. Oyunlardaki platform sınırlamasını ortadan kaldırmak hedefiyle geliştirilen Stadia, bu amaçla oyunları buluttan yayınlayacak.

Bu yıl içinde kullanıma açılacak olan servis, oyunları HDR ve surround ses ile saniyede 4K ve 60 kareye kadar çözünürlükte sunabilecek. Google’ın küresel bağlantılı veri merkezleri ağını kullanan Stadia ile oyuncular, favori oyunlarına istedikleri zaman ve istedikleri ekrandan erişebilecekler.

'ŞİMDİ OYNA' BUTONU...

Google’dan yapılan açıklamada “ YouTube'da günlük olarak oyunla ilgili içeriği izleyen 200 milyondan fazla insanın olduğu bir dünyada, Stadia bu oyunların çoğunu ‘şimdi oyna’ butonuna basarak oynanabilir hale getiriyor” denildi.

Örneğin, YouTube’ta Assassin Creed Odyssey'i oynayan birini izlerken, “şimdi oyna” düğmesine tıklayarak, kendi oyununuza başlayabileckesiniz. Bulut tabanlı çalışan oyun servisinde, indirme, yükleme, güncelleme ve yama gibi işlemlere de gerek kalmayacak.

GOOGLE OYUN KONSOLU MU GELİYOR?

İŞTE GOOGLE'IN OYUN KONTROLÖRÜ

Google, oyun platformu Stadia için özel bir oyun kontrolörü de geliştirdi. Kullanıcılar, ‘Stadia kontrolörü’ adı verilen bu kontrol ünitesinden Google’ın veri merkezine Wi-Fi üzerinden doğrudan bir bağlantı kurabiliyor, böylece oyunları oyunayabiliyor. Görüntü yakalama, kaydetme ve 4K çözünürlükte oyun paylaşma için özel bir düğmesi de olan kontrolör, ayrıca Google Asistan düğmesi ve dahili mikrofonla donatılmış.

İşte Google'ın tanıttığı Stadia...

STADIA’DA İLK OYUN HANGİSİ OLACAK?

Platformlar arası oyun oynamayı destekleyecek şekilde geliştirilen Stadia servisinin ve Stadia kontrol cihazının fiyatı hakkında bir henüz resmi açıklama yapılmazken, Google’ın Stadia servisinde sunulacak ilk oyunlardan birini Doom Eternal olacağı belirtildi.