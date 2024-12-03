Google, Rekabet Kuruluna savunma yaptı

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

Küle, soruşturmanın, şirketin, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine açıldığını anımsattı.

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Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma süresince 4 iddianın incelendiğini belirterek, iki iddia hakkında şirket tarafından sunulan taahhütlerin yeterli bulunduğunu ve mayıs ayında soruşturmanın bu iddialar bakımından sonlandırıldığını hatırlattı. REKLAM Diğer iki iddia kapsamında soruşturmanın devam ettiğini aktaran temsilci, Google'ın "talep tarafı platformları" (DSP) ve yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu bildirdi.

Temsilci, şirketin pazardaki hakim durumunu kullanarak kendi hizmetine haksız avantaj sağladığını, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğunu aktardı. Bu yolla şirketin kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasını talep eden temsilci, firmaya, söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini sağlamak için yükümlülük getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"HAKİM DURUMDA DEĞİLİZ" Toplantıda söz alan Google temsilcisi ise pazarda hakim durumda olmadıklarını savundu. Sözlü savunma toplantısına, üçüncü taraf olarak çeşitli kuruluş temsilcileri katıldı. Tüketici Birliği Federasyonu temsilcisi, bahse konu şirketin hakim durumda bulunduğunu ve kanun kapsamında ihlalin söz konusu olduğunu ileri sürerken, reklam fiyatlarının belirlenmesi konusunda rekabetin engellendiğini bildirdi.

Toplantıya katılan medya kuruluşlarının temsilcileri ise Google'ın arama motorunda kullandığı algoritmaları detaylıca açıklamadığını belirterek, haberlerinin sıralamada bazen alt sıralarda çıktığını, bazen hiç çıkmadığını ve görüntülenme sayılarının düştüğünü anlattı. Temsilciler, şirkete idari para ceza uygulanmasını istedi. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda kurumun internet sitesinden duyurulacak.