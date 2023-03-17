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Google Chrome'a şifre kaydetmek tehlikeli midir? Pek de iyi bir fikir olmayabilir!

Şifre yönetim programları 1990'lardan beri kullanılıyor. Tarayıcılar ise 2000'lerden beri şifreleri korumak için geliştiriliyor. Ancak tarayıcılara kaydedilen şifrelerin güvenilirliği uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmiyor.

Giriş: 17.03.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • GÜVENLİK HER ZAMAN ÖNCELİKLİDİR, ANCAK...

    Şifre yönetimi üzerine kurulu bir şirket için güvenlik her zaman en önemli önceliktir. Ciddi firmalar şifrelenmiş verilerin korunması için sıfır bilgi teknikleri kullanır. Böylelikle parola şirketi ve devlet dahil olmak üzere hiç kimse ana şifreye ulaşamaz ve verilerin şifresi de çözülemez.

  • GÜVENLİK AÇIKLARI VEYA UYGULAMALAR ZARAR VEREBİLİYOR

    Ancak bazı uygulamalardaki hatalar paroların güvenliğini riske atabiliyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan bir sürü ifşa sonrasında, hackerların önemli bir LastPass çalışanının bilgisayarı ele geçirildi ve bilinmeyen sayıda şifrelenmiş veri kasasını çaldığı öğrenildi. Ayrıca oturum açma alanaları ve bazı önemli veriler şifrelenmişti.

  • KeePass, kişileştirme özelliği ile teknoloji meraklılarının en sevdiği parola yöneticilerinden. Ancak KeePass'ında açığı ortaya çıktı, siz yokken bilgisayarınızın başına birisi oturarak ya da uzaktan erişim sağlayarak herhangi bir KeePass şirfenizi çalabilir. 

  • GOOGLE CHROME ŞİFRE YÖNETİCİ GÜVENLİ Mİ?

    Google Şifre Yönetici güvenlik açısından önerilmese bile bazen pratiklik sağladığı için tercih edilebiliyor. Google Şifre Yöneticisi'ni devre dışı bırakmak için Ayarlar'dan Otomatik Doldur'a ve ardından Şifre Yöneticisi'ne tıklayın. Google Şifre Yöneticisi'ni bu aşamada isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz.

    Uzmanlar, Google'ın kaydedilen her veriyi görebildiğini ve bilgisayar korsanlarının şifre kırma yöntemlerini kullanarak bu verilere ulaşabildiğini söylüyor. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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