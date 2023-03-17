GOOGLE CHROME ŞİFRE YÖNETİCİ GÜVENLİ Mİ?
Google Şifre Yönetici güvenlik açısından önerilmese bile bazen pratiklik sağladığı için tercih edilebiliyor. Google Şifre Yöneticisi'ni devre dışı bırakmak için Ayarlar'dan Otomatik Doldur'a ve ardından Şifre Yöneticisi'ne tıklayın. Google Şifre Yöneticisi'ni bu aşamada isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz.
Uzmanlar, Google'ın kaydedilen her veriyi görebildiğini ve bilgisayar korsanlarının şifre kırma yöntemlerini kullanarak bu verilere ulaşabildiğini söylüyor.