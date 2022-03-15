El ele alışveriş turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Gökhan Töre, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Ünlü futbolcu, eşi Buket Töre ile birlikte el ele alış veriş turunda görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında kızı Adel'i kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Gökhan Töre, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.