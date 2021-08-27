'EVLİLİK' İTİRAFI

Geçtiğimiz sene mart ayında Bebek Sahil'de yürüyüş yaparken görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Muhabirlerin, "Buket Hanım soy isminizi aldı. Evlendiniz mi?" sorusuna Töre, "Geçtiğimiz ay evlendik. Artık evli bir çiftiz. Her şey yolunda ve çok mutluyuz." yanıtını vererek, evlendiklerini ilk kez açıklamış olmuştu.