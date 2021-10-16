Sahil turu

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, önceki akşam eşi Buket Töre ve kızı Adel ile birlikte Bebek'te yürüyüşe çıktı. Araçlarını valeye verdikten sonra bebek arabasını çıkaran Töre, hazırlıkları yaptıktan sonra çocuğunu yerleştirdi.

Olan bitenden habersiz olan Adel bebek ise, şapkasının yüzünü kapatmasıyla ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.