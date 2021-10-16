Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Fiskos Gökhan Töre ile Buket Töre'nin sahil turu - Magazin haberleri

Gökhan Töre ile Buket Töre'nin sahil turu

Önceki gün kızları Adel ile birlikte Bebek'te yürüyüş yapan Gökhan Töre-Buket Töre çiftinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

16.10.2021 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
Gökhan Töre ile Buket Töre'nin sahil turu - Magazin haberleri
Sahil turu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, önceki akşam eşi Buket Töre ve kızı Adel ile birlikte Bebek'te yürüyüşe çıktı. Araçlarını valeye verdikten sonra bebek arabasını çıkaran Töre, hazırlıkları yaptıktan sonra çocuğunu yerleştirdi.

Olan bitenden habersiz olan Adel bebek ise, şapkasının yüzünü kapatmasıyla ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
3 yıl önce yapıldı ama kimse ilk bakışta anlayamıyor
3 yıl önce yapıldı ama kimse ilk bakışta anlayamıyor
Putin'den şok tepki! 'Güzel kadın ama anlamıyor'
Putin'den şok tepki! 'Güzel kadın ama anlamıyor'
Tamamen Gollum oldu! Bir gören bir daha baktı
Tamamen Gollum oldu! Bir gören bir daha baktı
Kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor
Kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor
Baba-kız pozu
Baba-kız pozu
Gelin ve damat kazayı ucuz atlattı
Gelin ve damat kazayı ucuz atlattı
Koronavirüs vaka sayıları alarm veriyor
Koronavirüs vaka sayıları alarm veriyor
Merkez Bankası'nda ne konuşuldu?
Merkez Bankası'nda ne konuşuldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.