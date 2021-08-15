Ünlü çiftin kahve keyfi

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucaklarına alan Gökhan Töre-Buket Töre çifti, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Hafta sonunu kızları Adel'i evde bırakarak, baş başa bir gün geçiren çift, bir mekanda baş başa yemek yedi.

Ünlü futbolcu daha sonra eşi ile kahve içip, sohbet etti.