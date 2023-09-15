GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Afyonkarahisarda 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankarada başladığı ilkokulu İstanbulda, ortaokul ve liseyi ise Karabükte bitirdi.

Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümünü kazandığı İstanbulda da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.

Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümünde yaptığı görevinden 2003te emekli oldu.

1960lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancının organize ettiği Altın Ses Yarışmasında dördüncü oldu.

Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneşin de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Aburun, 45lik 14 plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli 1 albümü bulunuyor. 1975te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8e girdi.

1983ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.

Gökhan Abur, 2000de Açık Radyoda iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılıkta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan "The Rat Pack Show" Haldun Dormenin yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinçin performansları ile 2011de İstanbul Grand Hyattda gerçekleştirildi.

Abur, 3 çocuk babasıydı.