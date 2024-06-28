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        Haberler Müzik Gökçe'den 'Öptüm Bi' Kere'

        Gökçe'den 'Öptüm Bi' Kere'

        Pop – rock sahnesinin tanınan ismi Gökçe'den hayranlarına 'Öptüm Bi' Kere' sürprizi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:20
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        • 1

          'Tuttu Fırlattı', 'Her Şey Bitmedi Bitemez' ve 'Ne Yapardım' gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Gökçe, 'Öptüm Bi' Kere' adlı yepyeni single çalışmasını 28 Haziran'da piyasaya sürüyor.

        • 2

          Sözü ve bestesi Gökçe imzası taşıyan şarkı, bozulmakta olan, yıpranmış, uzamış toksik bir ilişkiyi anlatıyor. Parçanın düzenleme koltuğunda ise Genco Arı yer alıyor.

        • 3

          Pop - alternatif türündeki 'Öptüm Bi' Kere', Avrupa Müzik markasıyla yayında.

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