Gökçe'den 'Öptüm Bi' Kere'

'Tuttu Fırlattı', 'Her Şey Bitmedi Bitemez' ve 'Ne Yapardım' gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Gökçe, 'Öptüm Bi' Kere' adlı yepyeni single çalışmasını 28 Haziran'da piyasaya sürüyor.