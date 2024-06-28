Gökçe'den 'Öptüm Bi' Kere'
Pop – rock sahnesinin tanınan ismi Gökçe'den hayranlarına 'Öptüm Bi' Kere' sürprizi
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'Tuttu Fırlattı', 'Her Şey Bitmedi Bitemez' ve 'Ne Yapardım' gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Gökçe, 'Öptüm Bi' Kere' adlı yepyeni single çalışmasını 28 Haziran'da piyasaya sürüyor.
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Sözü ve bestesi Gökçe imzası taşıyan şarkı, bozulmakta olan, yıpranmış, uzamış toksik bir ilişkiyi anlatıyor. Parçanın düzenleme koltuğunda ise Genco Arı yer alıyor.
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Pop - alternatif türündeki 'Öptüm Bi' Kere', Avrupa Müzik markasıyla yayında.
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