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        Haberler Gündem Güncel Göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük nedeniyle mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden ocağındaki göçük sonucu mahsur kalan 2 işçi yaklaşık 11 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:38
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        Göçükte mahsur kalanlar 11 saat sonra kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

        AA'da yer alan habere göre göçüğün arkasında mahsur kalan işçiler Anıl A. ve Furkan B, yer üstüne çıkamadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ocak içi haberleşme hattı ile yardım istedi.

        Mesai arkadaşları tarafından işçileri kurtarma çalışması başlatılırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bölgeye gelerek bilgi aldı. İşçiler, yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #ZONGULDAK
        #haberler
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