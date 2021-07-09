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“Türkiye Ekonomisi Girişimci Kurumlara Dönüşüyor” mottosuyla 2018 yılında faaliyete geçen Girişimci Kurumlar Platformu, yeni dönemde yenilenen yüzüyle ekosistemini ve etki alanını büyütüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin ‘girişimci kurumlara’ dönüşmesini amaçlayan platform, bu dönüşümün desteklenmesini, başarılı uygulamaları paylaşılmasını ve farkındalığın artırılmasını sağlıyor.

Kurumsal üyeleri ile geleceği şekillendiren ve inovatif bakış açısına sahip kurumsal liderleri bir araya getiren çatı platformun, girişimci kültürünü yaygınlaştırarak daha iyi bir gelecek yaratma tutkusuyla sunduğu faydalara yeni dönemde eklemeler yapacağı bildirildi.

Girişimci Kurumlar Platformu’nun, yeni dönemde Türkiye’deki kurumsal şirketlerin hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için hayata geçirdiği yenilikler ise şu şekilde açıklandı;

- Kurum içi girişimcilik kaslarının gelişmesini sağlayan Academy, yıl boyu sürecek olan online etkinliklerle, girişimci kültüre dair ilhamlar sunarken ve bilgi birikimi kazandırmayı hedefliyor,

- Anlamlı bağlar kurarak inovasyona öncülük eden Connect, kolektif bakış açıları oluştururken inovatif liderler arasında iş birliği köprüleri kurulmasını sağlayacak,

- Geleceğe uyum sağlama süreci için ortam hazırlayan Future, bireyleri beslemeyi amaçlayan herkese açık paneller, podcastler, bloglar ile yeni nesil projeler sunacak.

Türkiye’de hız kazanan girişimcilik ekosisteminin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen platformun, Türkiye’nin önde gelen kurumlarını girişimcilik dönüşümlerini desteklemek üzere tek bir çatı altında bir araya getirdiği kaydedildi.

7 FARKLI SEKTÖRDEN 20'YE YAKIN KURUMU KAPSIYOR

Özyeğin Üniversitesi’nin akademik partner olarak yer aldığı platform, Anadolu Efes, Otokoç Otomotiv, Doğuş Yeni Girişimler, Denizbank, Fibabanka, Softtech, Doğuş Oto, Multinet Up, Tüpraş, Kastamonu Entegre, Eczacıbaşı, Çalık Dijital gibi girişimcilik kültürüyle büyümeyi hedefleyen 7 farklı sektörden 20’ye yakın kurumu kapsıyor.

Başkanlığını Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’nin yaptığı Danışma Kurulu’nda Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, General Electric Türkiye CEO’su Canan Özsoy, Softtech Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko, Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu İhsan Elgin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut yer alıyor.