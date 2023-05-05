Küresel gıda fiyatlarında 1 yıl sonra ilk yükseliş

HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hazırladığı global gıda fiyatları endeksi nisan sonuçları açıklandı. Endeks, 12 ay aradan sonra ilk kez yükseldi. Önceki aya göre yüzde 0.6 yükselişle 127.2 puana ulaşıldı. Yıllık fiyat değişimine bakıldığında ise yüzde 19.7'lik düşüş görüldü.

Şeker, et ve pirinç fiyatlarındaki yükselişin; tahıl, süt, bitkisel yağdaki düşüşü gölgelediği belirtildi. FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero, sonuçlarla ilgili, "Ülke ekonomileri yavaşlamalardan sıyrılırken, gıda talebi artacak ve fiyatlara yukarı yönlü baskı oluşacaktır" dedi.

Torero, pirinç fiyatlarındaki artışın endişe verici olduğunu kaydederek, buğday ile mısırda artışı önlemek için Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Şeker fiyat endeksi, mart ayına göre yüzde 17,6 artarak Ekim 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

FAO, şeker fiyatlarındaki artışın Hindistan ve Çin'in üretim tahminlerini aşağı yönlü güncellemesi ve Tayland ile Avrupa Birliği'nde beklenenden düşük üretimler gerçekleşmesi nedeniyle tedarik endişeleri oluşması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. FAO, dünyada 2023 yılında buğday üretiminin 785 milyon olacağını tahmin ediyor.

Et endeksi aylık bazda yüzde 1.3 artarken, süt ürünleri fiyatları yüzde 1.7, bitkisel yağ fiyatları yüzde 1.3, tahıl fiyatları yüzde 1.7 düştü.

ÖNERİLEN VİDEO