Motokuryelerle ilgili İstanbul Valiliği'nden son dakika kar tedbirleri açıklaması geldi. Peki, motorkurye zincirinde önemli yer tutan Getir, Yemeksepeti, Trendyol Yemek sipariş getirecek mi? İşte merak edenler için İstanbul Valiliği tarafından alınan motokurye kararı:

Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.