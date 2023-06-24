Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

Rus şehri Rostov'da Wagner askerleri sokaklarda, Moskova'da durum sakin

Rusya'nın Rostov-on-Don kentinde Wagner grubu askerleri zırhlı araçlar ve tanklarla sokaklarda görüntülendi. Bazı noktalarda güvenlik tedbirleri alınırken, Moskova merkezinde genel tedbirlerin rutin olarak devam ettiği belirtildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Moskova'nın girişindeki bazı merkezlerde önlem amaçlı barikatlar kurulduğu ifade edildi. Turistlerin de Kızıl Meydan ve çevresini gezdiği gözlendi.

Giriş: 24.06.2023 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Putin yönetimine isyan eden ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Don'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatmıştı.

  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyordu. 

  • ÖNLEMLER ARTIRILDI

    Rusya Terörle Mücadele Ulusal Komitesi'nin Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele önlemlerinin alındığı bildirildi.

  • ROSTOV VALİSİ: TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR

    Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev sosyal medya paylaşımında trafik kısıtlamaları nedeniyle ana caddelerin bazı noktalarında araçların biriktiğini belirtti. Golubev, bölge sakinlerini şehir merkezine seyahat etmekten kaçınmaya ve evde kalmaya çağırdı. Vali Golubev ayrıca bölünmeye karşı birlik çağrısında bulundu.

  • Vasily Golubev açıkalmasında, "Bölge halkından M-4 Don ile seyahat etmemelerini şiddetle rica ediyorum! Şimdi, federal karayolunun çeşitli bölümlerinde, yani Bataysk, Shakht, Kamensk-Shakhtinsky, Millerovo bölgesinde trafik kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda araç birikti. Kilometrelerce trafik sıkışıklığı oluştu" ifadelerini kullandı.

    Vali Golubev bugün yaptığı son yazılı açıklamasında, toplumu bölmek isteyenlere karşı halka birlik çağrısı yapıp, bölgenin Devlet Başkanı Putin´in yanında olduğunu ifade etti.

  • Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rostov bölgesinde yoğun trafik yaşandığını belirterek bölge karayolunun çeşitli yerlerinde içme suyu noktaları kurduğunu duyurdu.

  • WAGNER ASKERLERİ SOKAKLARDA

    Rostov-on-Don kentinde Wagner grubu savaşçıları zırhlı araçlar ve tanklarla sokaklarda görüntülendi.

  • Rusya'nın başkenti Moskova, Rostov ve Voronej bölgelerinde Wagner krizi nedeniyle 'terörle mücadele operasyonu' rejimi ilan edildi. 

  • Wagner askerlerinin de Rostov'daki bazı bölgelerde mayınlar yerleştiği belirtildi.

  • MOSKOVA'DA DURUM SAKİN

    Wagner'in başlattığı isyanının ardından gözlerin çevrildiği başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı çevresinde ise durum sakinliğini koruyor.

  • Rusya hükümeti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle bazı noktalarda güvenlik tedbirleri alınırken, Moskova merkezinde genel tedbirlerin rutin olarak devam ettiği görüldü.

  •  Turistlerin Kızıl Meydan ve çevresini gezdiği de gözlendi.

  • MOSKOVA'DA HENDEK KAZILDI İDDİASI

    Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Moskova'nın girişindeki bazı merkezlerde önlem amaçlı barikatlar kurulduğu ve hendekler kazıldığı öne sürüldü. Görüntülere dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • MOSKOVA'DA SON DURUM

    Rusya'da Wagner Grubu ile yaşanan kriz sonrasında Moskova'daki son durumu ise canlı yayında gazeteci Fuat Safarov aktardı.

    Safarov Moskova'da turistlerin gezmeye devam ettiğini ve şimdilik durumun normal olduğunu belirtti.

  • * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.