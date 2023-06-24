WAGNER: HERKESİ BİZE KATILMAYA DAVET EDİYORUM

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti: "Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."