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Rusya'da son durum ne? Son dakika: Rus ordusu ve Wagner karşı karşıya!

Rusya'da neler oluyor? İşte Rusya ile Wagner arasında yaşananlar

Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi. Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağırması sonrası Kremlin harekete geçti. Wagner'in birçok merkezine baskın düzenlenirken, Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi. İşte anbean Rusya'da yaşananlar...

Giriş: 24.06.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Rusya'da Kremlin ile Ukraya Savaşı'nda da görev alan paralı asker grubu Wagner arasında ipler tamamen koptu.

  • Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi. Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü" iddiasında bulundu.

     

  • WAGNER: HERKESİ BİZE KATILMAYA DAVET EDİYORUM

    Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti: "Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

  • RUSYA SALDIRI İDDİALARINI YALANLADI

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

  • FSB DEVREYE GİRDİ

    Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • KREMLİN: PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolluk kuvvetlerinin devletle güvenlik şirketi Wagner arasında yaşanan krize ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sürekli rapor verdiğini söyledi.

    Peskov, basın mensuplarına, "Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, daha önce kendilerine verilen talimatların uygulanması kapsamında alınan tedbirler hakkında sürekli olarak devlet başkanına rapor veriyor." açıklamasında bulundu. Peskov, Başsavcı İgor Krasnov'un da Wagner'in "silahlı isyan" teşebbüsüyle ilgili başlatılan ceza davası hakkında Putin'e rapor sunduğunu belirtti.

  • RUSYA'DAN "PRİGOJİN'İ YAKALAYIN" ÇAĞRISI

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ardından Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

    FSB'den yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi. Prigojin'in açıklamaları nedeniyle ceza davası açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Wagner'i savaşçılarını hata yapmamaya, Prigojin'in suç içerikli emirlerine uymamaya ve yakalamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Rusya Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Prigojin'in Rusya'da silahlı isyan düzenleme yönündeki eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma yasal ve doğrudur. Eylemleri değerlendirilecek" ifadelerine yer verildi.

  • WAGNER RUSYA TOPRAKLARINA GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

    Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagnerin kurucusu Prigojin ise sabaha karşı silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.

  • ABD: BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

    CNN'nin haberine göre ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı. Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.

  • PRIGOJİN: BİR HELİKOPTER DÜŞÜRDÜK

    Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova otoyolunda bir helikopterin Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

    Prigojin, şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha herkesi uyarıyorum. Kimse bizi ortadan kaldıramaz. Hedefimiz var. Hepimiz ölmeye hazırız. Çünkü biz vatan ile Rus halkı için ölüyoruz. Rus halkını sivilleri vuranlardan kurtarmak lazım. Rostov'da az önce helikopterlerle sivillere ateş açıldı. Pilotlardan biri vurma emrine uymadı."

  • RUSYA'DAKİ SINIRA YAKIN BÖLGELERDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

    Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.

    Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev de mevcut durum nedeniyle güvenliğin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Vatandaşları kent merkezine çıkmamaya ve evde kalmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı. Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamanov ise bölgede tedbirlerin arttırıldığını vurgulayarak, "Kritik altyapı tesislerine özel önem verilecek. Ayrıca bölge sakinlerine özellikle Voronej bölgesi, güneye doğru seyahat etmemeyi tavsiye ediyorum." dedi. Voronej yönetiminden yapılan açıklamada, M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareket ettiği, bu nedenle siviller tarafından kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

  • AÇIKLAMALAR SONRASI UKRAYNA'YA SALDIRILAR

    Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki krizin baş göstermesinin ardından Rusya, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi.

    Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kiev’e bir hava saldırısı daha düzenlediğini bildirdi. Rusların, Hazar Denizi tarafından X-101/555 füzelerini fırlattığını aktaran Popko, “Kiev çevresindeki hava sahasından 20’den fazla füze tespit edildi ve hava savunmamızın güç ve araçlarıyla imha edildi.” ifadesini kullandı.

  • PUTİN BİRAZDAN AÇIKLAMA YAPACAK

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

  • UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Rusya için her şey yeni başlıyor" dedi. Podolyak açıklamasında  "Bölünme çok açık. Her şey yoluna girmiş gibi davranmak işe yaramayacaktır" dedi.

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