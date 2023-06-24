Zelenskiy'den Rusya-Wagner krizinde ilk açıklama

Podolyak açıklamasında "Bölünme çok açık. Her şey yoluna girmiş gibi davranmak işe yaramayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Rusya için her şey yeni başlıyor" demişti.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

PUTİN "HAİN" DEMİŞTİ

Putin, ülkesindeki Rus güvenlik şirketi Wagner krizi nedeniyle halka seslenmişti.

Wagner krizini gece tüm yönlerdeki komutanlarla görüştüğünü dile getiren Putin, Wagner savaşçılarının "yalanla ağır suç içerikli maceraya ve silahlı isyana sürüklendiklerini" belirtmişti.

Putin, Rusya'nın kendi geleceği için "çok zor" bir mücadele verdiğinin altını çizerek, "Batı'nın neredeyse tüm askeri, ekonomik ve enformasyon makinesi bize karşıdır. Halkımızın hayatı ve güvenliği, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için, bin yıllık tarihe sahip Rusya olmak ve Rusya ile kalmak için mücadele ediyoruz. Halkımızın kaderinin belirlendiği bu mücadele, gücümüzün birliğini, bütünleşmesini ve sorumluluğu gerektiriyor. Bizi zayıflatan çekişmelerin bir kenara atılması gerekiyor. Dış düşmanlarımız, bunları bizleri içten bölmek için kullanabilir" demişti.

Wagner krizini "toplumu bölme girişimi" ve "halkın sırtından vurulması" olarak nitelendiren Putin, "Bu nedenle birliğimizi bölen bu eylemler, halk ve cephede savaşan askeri yoldaşlardan vazgeçmektir. Bu, ülkemizin ve insanımızın sırtından vurulmasıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ülkesinin Birinci Dünya Savaşı esnasında 1917'de benzer şekilde darbedildiğini kaydeden Putin, bu savaşta Rusya'dan zaferin çalındığını söyledi.

Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirerek "İsyanı organize etmeye çalışan, ülkeyi anarşiye, kardeş katliamına, sonunda yenilgiye ve teslime sürükleyenler, çatışmalarda yan yana savaşan ve ölen Wagner savaşçılarına da ihanet etti" demişti.

Ülkesinin Rostov-Na-Donu kentindeki durumun "zor" olduğunu ve buradaki sivil ve askeri yönetim organlarının faaliyetlerinin engellendiğine dikkati çeken Putin, oluşan durumun istikrara kavuşturulması konusunda kararlı adımların atılacağını söylemiş ve sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Askeri isyanı düzenleyen ve hazırlayan, silah arkadaşlarına karşı silah kaldıran, Rusya'ya ihanet etti. Onlar, bunun için cevap verecek. Bu suça sürüklenenleri de büyük, trajik ve ölümcül bir hata yapmamaya ve suç içerikli eylemlerde yer almaktan vazgeçmeye çağırıyorum. Bizim için değerli ve kutsal olanı koruyacağımıza ve savunacağımıza, vatanımızla birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve daha güçlü olacağımıza inanıyorum."

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.