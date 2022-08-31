Sürpriz karşılaşma

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Fransız oyuncu Gerard Depardieu, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldi. Birkaç günlük tatilden sonra Fransa'ya dönen Depardieu ile Bodrum'a giden Mehmet Ali Erbil, İstanbul Havalimanı'nda karşılaştı.

Bir süre sohbet eden Gerard Depardieu ile Mehmet Ali Erbil'e Fransa’daki Türkleri konu alan bir proje üzerine çalıştığını söyledi. Depardieu ile Erbil, daha sonra uçaklarına binerek yolculuklarına çıktı.