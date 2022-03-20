İstanbul'a 16 yıl önce hayran kaldı 0:00 / 0:00

Gerard Depardieu, 2006'daki Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'a hayran kalmış, 2018'de yaptığı bir açıklamada Türkiye vatandaşlığına geçmek istediğini dile getirmişti. Depardieu, yeni bir açıklamada bulunarak bundan sonraki ömrünü Türkiye ve Dubai'de geçirmek istediğini söyledi. 73 yaşındaki Gerard Depardieu, İstanbul'da yata dönüştürülen balıkçı teknesinde yaşamaya hazırlanıyor

Gerard Depardieu, hafta içinde yaptığı açıklamada artık İstanbul ve Dubai'de yaşamak istediğini belirti. Depardieu, İstanbul'daki teknesini apartman dairesi haline getirdiğini söyleyerek yeni yaşamına hazır olduğunu dile getirdi. Gerard Depardieu, İstanbul'a 16 yıl önce hayran kalmıştı.

Gerard Depardieu, 2006'da İstanbul Film Festivali'nde 'Onur Ödülü' almak için meslektaşı ve vatandaşı Catherine Deneuve ile birlikte İstanbul'a geldi. Depardieu ile Deneuve'nün Sultanahmet gezisine çıkacaklarını öğrenince konakladıkları otelin önüne gedip beklemeye başladım.

Birkaç saat sonra otelden çıkan Gerard Depardieu ile Catherine Deneuve, Eminönü'ne gitti.

Otomobilden indikten hemen sonra karşılarındaki Yeni Camii'nin basamaklarına çıkıp çevreyi seyretmeye başladılar.

Dünyaca ünlü iki oyuncunun yanlarında koruma ve asistan olmamasının şaşkınlığı ve müdahale edilmemesinin rahatlığı içinde fotoğraflarını çekmeye başladım. Depardieu, Deneuve'ye heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlattıktan sonra basamaklardan inip Mısır Çarşısı'na doğru yürümeye başladılar.

Gerard Depardieu'nun Fransa'da bir arkadaşından sıtın aldığı balıkçı teknesi 2017'de Tuzla Tersanesi'nde yata dönüştürüldü.

Bir ara yanıma yaklaşan biri otel görevlisi olduğunu, iki oyuncuya eşlik etmek için görevlendirildiğini söyleyerek "Fazla yaklaşmayın, uzaktan çekin. İstanbul'a hayran kaldılar, keyiflerini bozmayalım" dedi.

Catherine Deneuve o esnada çevreyi seyrederken Gerard Depardieu bana bakıyordu.

Fotoğraflarını çektiğim için bana kızgın olup olmadığını anlayamadım.

Öylesine ifadesiz bakıyordu ki…

Gerard Depardieu'nun yatının çizimi.

Mısır Çarşısı'nda dükkânları gezerlerken ben de belli bir mesafeden fotoğraflarını çekmeye devam ettim. Gerard Depardieu, arada bana bakıp söyleniyordu.

Otel görevlisi yanıma gelip "Bu kadar yetmez mi? Kızmaya başladı" dedi. O esnada Gerard Depardieu, otel görevlisine seslenip "Gel" işareti yaptı.

"Demek ki kızmamış. Otel görevlisi beni uzaklaştırmayı kendine vazife edinmiş" düşüncesiyle fotoğraflarını çekmeye devam ettim. Baharat, şekerleme ve hediyelik eşyadan oluşan yaklaşık yarım saatlik alış veriş sonrasında Yeni Camii'nin önünde bekleyen otomobillerine binerek otellerine döndüler.

Gerard Depardieu, teknesinin yapımını kontrol etmek için geldiği İstanbul'da kokereç yemişti.

Gerard Depardieu, 27 Aralık 1948'de Fransa'nın Indre şehrinde dünya geldi.

Jeanne Josèphe Éliette ile metal işçisi René Maxime Lionel Depardieu'nin altı çocuğundan üçüncüsü olan Gerard Depardieu, konuşma bozukluğundan dolayı okul döneminde 'dengesiz' ve 'uyumsuz' olarak nitelendirildi.

Bu nitelendirmenin nedeni konuşma bozukluğuyla alay eden arkadaşlarıyla sürekli olarak kavga etmesiydi.

Hırçın kişiliği nedeniyle okuldan dışlanan, ailesinden yeteri kadar destek görmeyen Gerard Depardieu, 12 yaşında evden kaçarak Michelle ve Irene adlı iki fahişenin ayak işlerini görmeye başladı.

Michelle ile Irene'nin kaos dolu dünyasında hırçınlığı giderek artan Gerard Depardieu'nun başı karıştığı kavgalar nedeniyle defalarca derde girdi. Bir süre çocuk ıslah evinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Depardieu, yeni bir hayat arayışı içindeyken karşısına oyunculuk öğrenimi görmek için Paris'e gidecek olan Michel Pilorgé çıktı.

1492: Conquest of Paradise (1992)

Michel Pilorgé ile birlikte Paris'e giden Gerard Depardieu'nun hayatının akışı kapısından ilk kez girdiği tiyatro salonunda değişti.

Seyrettiği bir Moliere oyunundan ziyadesiyle etkilenen Depardieu, Pilorgé'nin salıklarıyla oyunculuk öğrenimi görmeye karar verdi.

Théâtre National Populaire'de ücretsiz aldığı oyunculuk derslerinden sonra girdiği École d'art Dramatique'ten mezun olan Gerard Depardieu, konuşma bozukluğunu giderdikten sonra 5 yıl boyunca 15'e yakın tiyatro oyununda sahneye çıkmasına rağmen içindeki boşluğu dolduramıyor, bu nedenle de hırçınlıklarına devam ediyordu.

Çocukluğundan kalan itilmişlik duygusunun açtığı yaraları bir türlü iyileştiremeyen Gerard Depardieu, içinde bulunduğu ruh halinin de etkisiyle tiyatro oyunlarıyla insanlar üzerinde yeterince etki bırakamadığını düşünüyordu. Yeni bir arayış içine giren Depardieu, yönetmen ve senarist Marguerite Duras'ın salıklarıyla sinema filmlerinde rol almaya karar verdi.

Ménage (1986)

Çok sayıda filmde rol almasına rağmen Gerard Depardieu'nun küresel tanınırlığa ulaşması kolay olmadı. Zira Fransız sineması Alain Delon ile Jean Paul Belmondo'nun hegemonyası altındaydı.

İlk kez 1975 yapımı 'Sept Morts Sur Ordonnance'daki 'Dr. Jean-Pierre Berg' rolüyle Cesar Ödülleri'ne aday gösterilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Gerard Depardieu, Fransa'nın gelecek vaat eden oyuncularından biri olmayı başardı.

1976, 1977 ve 1978'de de aday gösterilmesine rağmen bir türlü Cesar Ödülleri'ni kazanamamasıyla yeni bir ruhsal çöküntüye giren Gerard Depardieu, işine ancak Marguerite Duras'ın telkinleriyle devam edebildi.

Kendisini ayakta tutacak, geleceğine güvenle bakacağı Cesar Ödülü'nü 1980’de 'The Last Metro' ile kazanan Gerard Depardieu'nun Alain Delon ile Jean Paul Belmondo'nun arasından sıyrılıp küresel şöhrete ulaşmasının yolu böylelikle açıldı.

Cyrano de Bergerac (1989)

Önce Oscar’a aday gösterildiği 1989 yapımı 'Cyrano de Bergerac', ardından da 1990 yapımı 'Green Card' ile küresel şöhrete ulaşan Gerard Depardieu, bu iki filmle Fransa'nın yeni simgelerinden biri olma yolunda büyük adımlar attı. 1992 yapımı '1492: Conquest of Paradise' ile de tam anlamıyla küresel şöhrete sahip oldu. 2000'li yılların çok izlenen filmlerinden olan 'Asterix & Obelix' serisinin 'Oberix'i olarak da küresel şöhretini iyiden iyiye pekiştirdi.

Danton (1983)

Oyuncu ve yazar Élisabeth Guignot ile olan 26 yıllık evliliğini 1996'da sonlandıran Gerard Depardieu, boşandıktan sonra 1997 - 2001 arasında bir diğer ünlü Fransız oyuncu Carole Bouquet ile ilişki yaşadı.

Gerard Depardieu ile Carole Bouquet 1989 yapımı 'Too Beautiful for You'da birlikte rol aldı.

Kariyerinin altın yıllarını yaşadığı, ülkesinin simgesi ve milli gururu olduğu bir dönemde Gerard Depardieu’nun Rusya vatandaşlığına geçmesi büyük yankı uyandırdı.

Şöyle;

Gerard Depardieu, 2012'de vatandaşlarını şoke eden, bir o kadar da öfkelendiren sansasyonel bir karar aldı.

Fransa hükümeti, 2012'de aldığı kararla yılda 1 milyon Euro'dan fazla kazananlar için gelir vergisinin % 50'den % 75'e çıkarma kararı aldı. Gerard Depardieu'nun Fransa, İtalya, Fas ve Cezayir'de üzüm bağları, Romanya'da tekstil firması, Paris'te iki restoranı vardı. Oyunculuk kaşesi ise film başına 2 milyon Euro'ydu.

Gerard Depardieu, alınan kararın başarı, yaratıcılık ve yeteneği cezalandırma anlamına geldiğini dile getirerek Fransa hükümetine tepki gösterdi. Sonra da "Gidiyorum çünkü siz başarının, yaratıcılığın, yeteneğin, farklı olan her şeyin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorsunuz" diyerek Fransa'yı terk etme kararı aldı.

Ülkeyi terk etme kararından sonra Gerard Depardieu, vatandaşlarının hışmına uğradı. Kararının eleştirilmesine sert bir dille tepki göstererek kariyeri boyunca 145 milyon Euro vergi verdiğini belirterek şunları söyledi: Sorumluluklarımı asla aksatmadan yerine getirdim. Rol aldığım tarihi filmler de Fransa'ya ve tarihine olan sevgimin kanıtıdır.

Fort Saganne (1984)

Pasaportunu ve sosyal güvenlik kartını "Pasaportunuz sizin olsun" diyerek dönemin başbakanı Jean Marc Ayrault'a gönderen Gerard Depardieu, Fransa ile Belçika sınırında yer alan Nechin kasabasına yerleşti.

Gerard Depardieu, bir süre sonra Rusya vatandaşlığına geçme kararı alarak bu konuda başvuruda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Depardieu'nun başvurusunu kısa sürede kabul ederek 2013'te Soçi'de verdiği yemekte ünlü oyuncuya Rusya pasaportunu kendi eliyle teslim etti.

Gerard Depardieu - Vladimir Putin

Gerard Depardieu'nun Rusya vatandaşı olduktan sonraki açıklamaları Fransızları kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı; "Rusya için ölmeye hazırım, çünkü Rusya'da insanlar güçlü. Putin'in memleketinde hayat iyi. Bugünün Fransa'sında aptal olarak ölmek istemiyorum. Kendimi Fransız gibi hissetmiyorum. Çünkü terbiye edildiğim manevi değerleri paylaşmıyorum."

Gerard Depardieu, 2018’de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki ülkenin kuruluşun 70'inci yılı kutlamalarına katıldı. Kutlamalar esnasında Türk vatandaşı olmak istediğini açıkladı. Türkiye vatandaşlığına geçme başvurusu yapacağı düşünülen Gerard Depardieu'nun bu isteği kabul olursa dört ülkenin pasaportuna sahip olacak. Zira 2022'nin başında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığına da geçti.