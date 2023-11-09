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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Gençlere indirimli telefon satışında son durum! '17 yaş' detayı - Teknoloji Haberleri

        Çalışmalarda yeni detay '17 yaş'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, üniversite öğrencilerine indirimli mobil telefon, bilgisayar ve internet desteği düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi. Gençlerin sabırsızlıkla beklediği destek şartları 15 gün içinde duyurulacak ve gençler internet üzerinden başvurularını yapabilecek.

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 09.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:44
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        Gençlere indirimli telefonda son durum
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        Resmi Gazete’de 1 Kasım’da yayımlanan karar ile üniversite öğrencileri indirimli mobil telefon ve internet desteği alabilecek. 9 bin 500 TL’yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda 5 bin 500 TL’ye kadar indirim sağlanacak. Ayrıca 12 ay boyunca gençlerimize her ay 10 GB internet desteği verilecek.

        İlgili bakanlıklar, bu süre zarfında çok sık şekilde toplantılarını yapıyorlar. Her bakanlık ve her birim kendi üzerine düşen yasal ve teknik yükümlülükleri tamamlamaya çalışıyor.

        Ulaştırma Bakanlığı, operatörlerle görüşüp anlaştı ve başvuruyu yapan her üniversite öğrencisine 10 GB internet desteği verilecek. Bu konu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na iletildi.

        BAŞVURULAR 15 GÜN İÇİNDE

        Gençlik ve Spor Bakanlığı da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte konu üzerinde titiz ve hassas bir çalışma yürütüyor. Gerekli şartları taşıyan öğrenciler, satın aldıkları vergisiz ücreti 9 bin 500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayara ilişkin faturayla birlikte “gencizbiz” sayfası üzerinden başvurularını yapacaklar. Teknik alt yapı neredeyse tamamlandı ancak genel şartların belirlenmesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerde kapsamın yüksek lisans, doktora ve ortaöğrenim öğrencilerini kapsamaması üzerinde duruluyor. Mevcut durumda üniversite öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV ödemeden cep telefonu ve bilgisayar alabilecekler. Bu fiyat marjında 5-6 markaya ait telefon bulunuyor.

        GERİ ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), teknik bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na iletti. Halihazırda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bu 5 bin 500 TL’lik vergi iadesinin nasıl yapılacağı üzerinde çalışma yürütülüyor. İlk toplantılarda, başvuruların ardından onayı tamamlanan gençlere geri ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılması düşünüldü ancak bu konu yasal engele takıldı. 18 yaşını doldurmamış gençlere bu ödemenin yapılamayacağı kanaati hâkim oldu. Ardından 17 yaşındaki gençlerin kapsam dışında bırakılması düşünüldü. Son değerlendirmelerde ise üniversite eğitimi gören ancak 18 yaşını doldurmamış gençlerin de eşitlik gereği bu fırsattan yararlanması gerektiği kanaatine varıldı. Bütün üniversite öğrencileri bu haktan yararlanacak ve vergilerin geri ödenmesi Vergi dairelerince yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı kötü niyetli girişimlerin ve suiistimallerin önüne geçilebilmesi için hassas davranıyor. Vergi dairelerinde oluşabilecek iş yüküne karşı da farklı önlemler düşünülüyor.

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