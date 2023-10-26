Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.706,41 %0,58
        DOLAR 28,1948 %0,10
        EURO 29,8071 %0,03
        ALTIN 1.817,19 %1,11
        FAİZ 34,63 %3,31
        GÜMÜŞ GRAM 20,96 %1,51
        BITCOIN 33.920,00 %0,25
        GBP/TRY 34,1809 %-0,10
        EUR/USD 1,0564 %0,02
        BRENT 90,48 %2,90
        ÇEYREK ALTIN 2.971,10 %1,11
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz "Gençlere cihaz desteğinin telefon satışlarını ilk aşamada yüzde 20 artırması bekleniyor" - Teknoloji Haberleri

        "Gençlere cihaz desteğinin telefon satışlarını ilk aşamada yüzde 20 artırması bekleniyor"

        Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar desteğine ilişkin kararı değerlendirerek bu gelişmenin telefon satışlarını ilk aşamada yüzde 20 artırmasını beklediklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Telefon satışları yüzde 20 artabilir"
        ABONE OL
        ABONE OL

        MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar desteğine ilişkin kararı değerlendirirken, "Uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda gençler hızlı şekilde aksiyon alacaktır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur" şeklinde konuştu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte gözler, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek kararın sektör için olası etkilerine çevrildi.

        REKLAM

        Söz konusu düzenleme çerçevesinde, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri, satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 lira olan destekten faydalanabilecek.

        TÜRKİYE'DE SATILAN CİHAZLARIN YÜZDE 57'SİNİ KAPSIYOR

        Hem karar içeriği hem de kararın tüketicilere ve ekonomiye getireceği faydaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün ve gençlerin, kararın bir an önce yürürlüğe girmesini beklediğini söyledi.

        Gençlerin bu türden cihaz alımlarını ertelediğini belirten Turnacı, "Konuyu ilk MOBİSAD olarak biz dile getirdik. Özellikle öğrenciler için bir indirim talebimiz olmuştu, talebimiz karşılık bulduğu için çok teşekkür ederiz. Arzu ederdik ki tabii destek rakamları daha yüksek olsun ama bu haliyle de baktığımızda 9 bin 500 TL'ye kadar olan cihazlar zaten Türkiye'de toplam satılan cihazların yüzde 57'sini kapsıyor. Karar, insanların teknolojiye kolay ulaşmasına önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum, dolayısıyla bu kararı olumlu görüp teşekkür ediyoruz. Vergi indirimi ya da teşviklerle insanların teknolojiye erişiminin kolaylaşmasını destekliyoruz.

        REKLAM

        Cep telefonuna olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Genç nüfusla birlikte talebin, buna paralel şekilde de satışların arttığı bir ürün segmentinden bahsediyoruz ama yurt dışı ile Türkiye'deki fiyat makasının açık olması, zaman zaman maalesef insanları yurt dışından alımlara ya da kayıt dışına yöneltiyor. Kasım başında kararın yürürlüğe girmesi, uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda karar cihaz satışlarına çok olumlu yansır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur." dedi.

        Turnacı, bu yıl 12 milyon ila 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngördüklerini, projenin hayata geçmesinin ardından üretici firmaların da talebi karşılayabilmesi durumunda yıl sonunda yaklaşık 14 milyon civarında satış rakamı yakalanabileceğini bildirdi.

        Diğer alımların zamana yayılarak yapılmasını beklediklerini söyleyen Turnacı, her ne kadar bekledikleri rakamlar bunlar olsa da uygulamanın parametrelerinin çok önemli olduğunu, bunların belirlenmesinin de satış verilerinde etkili olacağını ifade etti.

        "TÜM TEKNOLOJİK CİHAZLARDA TAKSİT SAYISI 12 OLMALI"

        Turnacı, üst segment cihazlarda da benzer bir uygulamanın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Her zaman cep telefonuna, teknolojiye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini savunduklarını belirten Turnacı, "Üst segment cihazlara da toplumun tüm kesimlerine de buna benzer indirimlerin yapılmasını arzu ediyoruz ama vergi indirimi mümkün olmasa bile özellikle taksit kısıtlamasının esnemesi çok önemli. Taksit kısıtlamasının esnemesi, sektöre de nefes aldırır, vatandaşların da istediği teknolojiye kolay ulaşmasını sağlar. Cep telefonu dahil tüm teknolojik cihazlarda taksit sayısı fiyat bağımsız 12 olmalı.

        Bunun ekonomik etkisine bakacak olursak, 3 milyon adet klonlanan cihaz var, 1,5 milyon seviyesinde de yolcu beraberinde cihaz geldiğini düşüyoruz, 4,5 milyon cihaz şu an farklı şekillerde tedarik ediliyor. Bugün ülkemizde bu cihazlar daha kolay, taksitle alınsa bu 4,5 milyon cihazın en az 2,5 milyon 3 milyonu ülkemizden tedarik edilir. Bu durum hem vergi gelirini artırır hem de sektöre ciddi katkı sağlar, vatandaşlar da alternatif kanallarda mağduriyet yaşamak yerine güvenilir ve bildikleri yerden ürün satın alırlar" vurgusunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        Habertürk Anasayfa