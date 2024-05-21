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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim GençBizzTech’te finalistler belli oldu - Teknoloji Haberleri

        GençBizzTech’te finalistler belli oldu

        İlkokuldan liseye kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef alan Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın Türkiye İş Bankası iş birliği ile hayata geçirdiği GençBizzTech programında finale kalan 5 girişim açıklandı. Deprem ve özel eğitim alan öğrencilere yönelik girişimlerin ön plana çıktığı programın finali 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:00
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        GençBizzTech'te finalistler belli oldu
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        Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (GBEV), fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine imkan tanımak; yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nde finalistler belli oldu.

        Türkiye genelinde eğitim gören 49 fen lisesinden 352 takımın girişimleriyle gerçekleşen programda 5 finalist finalde yarışmaya hak kazandı. Adıyaman’dan Atechna; Antalya’dan Çizgi Tasarım; Balıkesir’den Edutech ve Simuzel ve Tokat’tan Genç Beyin’ler takımlarının seçilen girişim fikirleri 8-9 Haziran tarihinde fikirlerini sunacak.

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        Finalist Projeler:

        EduTech- Balıkesir / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi

        Proje, özel eğitim öğrencilerinin derslerde daha etkili öğrenmelerini sağlamak için geliştirildi.

        Çizgi Tasarım- Antalya / Göynük Fen Lisesi

        Raspberry Pi ve Python tabanlı yazılım, YOLO görüntü işleme teknolojisi kullanarak görüntüleri metne ve metinleri sese dönüştürüyor.

        Genç Beyinler- Tokat / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi

        Proje, tatil planlama sürecini dönüştüren yenilikçi bir platform olarak tasarlandı.

        Atechna - Adıyaman / Adıyaman Fen Lisesi

        Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirilen mobil uygulama, yapay zekâ ile güçlendirilmiş özelleştirilmiş eğitim materyalleri sunuyor.

        Simuzel – Balıkesir / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi

        Proje, uygun maliyetle herkesin 15 dakikada katılabileceği etkili deprem eğitimleri sunmayı amaçlıyor.

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