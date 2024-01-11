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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsiz İşsizlikte genç nüfus ayrıntısı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlikte genç nüfus ayrıntısı

        Türkiye'de işsizlik oranı kasım ayında önceki aya göre 0.4 puan artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.10 puan azaldı. Yüzde 9.0 olan işsizlik oranının daha da yükselmesini çalışmak istemeyenlerin sayısındaki artış önledi. Genç nüfustaki azalma ise genç işsizlik oranını düşürdü. Türkiye'nin genç nüfusu 2022 ocak ayından 2023 kasım ayına kadar 326 bin kişi azaldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 11.01.2024 - 07:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 07:41
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        Genç nüfus azalıyor
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        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre, kasım ayında işsiz sayısı önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 9.0 olarak gerçekleşti.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        TÜİK’in istatistikleri, son bir yıllık dönemde çalışmayıp iş aramayanların sayısındaki artışın nüfus artışının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre Türkiye’nin 15 yaş üzeri nüfusu 611 bin kişi artarken, işgücüne dahil olmayanların sayısındaki artış 946 bine ulaştı. Nüfustaki artıştan daha fazla kişi işgücü piyasasından çekildi.

        Çalışma çağındaki nüfus temel işgücü göstergelerinde son bir yılda ne oldu?

        15 + Yaştaki nüfus (Bin kişi) işgücü (Bin kişi) istihdam (Bin kişi) İşsiz (Bin kişi) işgücüne dahil olmayan (Bin kişi) işgücüne katılma oranı İstihdam oranı İşsizlik oranı
        2022 Kasım 65.026 35.061 31.515 3.547 29.965 53,9 48,5 10,1
        2023Kasım 65.637 34.726 31.611 3.116 30.911 52,9 48,2 9,0
        Değişim 611 -335 96 -431 946 -1,00 -0,30 -1,10
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        Bunun sonucunda işgücü geçen yıla göre 335 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin sayısı ise 96 bin kişi arttı. “Çalışmayacağım” diyenlerin sayısının artması sayesinde istihdamdaki 96 bin kişilik artış işsizlik oranını yüzde 10.1’den yüzde 9.0’a düşürdü.

        Benzer karşılaştırma önceki aya göre yapıldığında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Çalışma çağındaki nüfus kasım ayında önceki aya göre 48 bin kişi artarken, çalışmamayı seçip işgücü piyasasından çekilenlerin sayısındaki artış 170 bin kişi oldu. İşgücü önceki aya göre 122 bin, istihdam ise 236 bin kişi azalırken, işsiz sayısı 115 bin kişi arttı. Böylece işsizlik oranı önceki aya göre 0.4 puan düştü.

        Çalışma çağındaki nüfusun temel işgücü göstergeleri

        15 ve daha büyük yaştaki nüfus işgücü istihdam İşsiz işgücüne dahil olmayan işgücüne katılma oranı İstihdam oranı İşsizlik oranı
        2022 Ocak 64.256 33.782 29.988 3.793 30.474 52,6 46,7 11,2
        Şubat 64.334 33.636 30.004 3.632 30.698 52,3 46,6 10,8
        Mart 64.405 33.815 30.078 3.737 30.590 52,5 46,7 11,1
        Nisan 64.484 34.193 30.510 3.683 30.291 53,0 47,3 10,8
        Mayıs 64.560 34.577 30.849 3.728 29.983 53,6 47,8 10,8
        Haziran 64.639 34.313 30.759 3.554 30.326 53,1 47,6 10,4
        Temmuz 64.714 33.907 30.448 3.458 30.808 52,4 47,1 10,2
        Ağustos 64.793 34.379 31.008 3.371 30.414 53,1 47,9 9,8
        Eylül 64.871 34.426 30.955 3.471 30.445 53,1 47,7 10,1
        Ekim 64.947 34.673 31.096 3.577 30.275 53,4 47,9 10,3
        Kasım 65.026 35.061 31.515 3.547 29.965 53,9 48,5 10,1
        Aralık 65.102 34.962 31.380 3.582 30.141 53,7 48,2 10,2
        2023 Ocak 65.166 35.116 31.699 3.416 30.050 53,9 48,6 9,7
        Şubat 65.214 34.863 31.342 3.522 30.351 53,5 48,1 10,1
        Mart 65.257 34.610 31.162 3.448 30.647 53,0 47,8 10,0
        Nisan 65.305 35.134 31.634 3.500 30.171 53,8 48,4 10,0
        Mayıs 65.352 35.011 31.708 3.303 30.341 53,6 48,5 9,4
        Haziran 65.400 34.649 31.344 3.304 30.751 53,0 47,9 9,5
        Temmuz 65.446 34.946 31.685 3.260 30.501 53,4 48,4 9,3
        Ağustos 65.494 34.866 31.662 3.204 30.628 53,2 48,3 9,2
        Eylül 65.542 34.758 31.599 3.159 30.784 53,0 48,2 9,1
        Ekim 65.589 34.848 31.847 3.001 30.741 53,1 48,6 8,6
        Kasım 65.637 34.726 31.611 3.116 30.911 52,9 48,2 9,0
        Önceki aya göre fark 48 -122 -236 115 170 -0,2 -0,4 0,4

        GENÇ İŞSİZLİĞİ GENÇ NÜFUSLA BİRLİKTE AZALIYOR

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 16.5 oldu. Önceki yılın aynı ayına göre ise 0.2 puan azaldı. Genç işsizlik oranı 2019 yılında yüzde 27’ye kadar tırmanmışken geçen yılın kasım ayından bu yana yüzde 20’nin altında seyrediyor. Genç işsizlik oranındaki düşüş ilk bakışta olumlu görünmekle birlikte arka plana bakıldığında en büyük payın genç nüfustaki azalmadan kaynaklandığı görülüyor.

        Genç nüfus azalıyor

        Bin kişi 15-24 Yaş arası genç nüfus İşgücü İstihdam İşsiz İstihdama dahil olmayanlar
        2022 Ocak 12.122 5.038 3.972 1.066 7.084
        Şubat 12.100 4.831 3.807 1.024 7.269
        Mart 12.081 4.935 3.914 1.020 7.146
        Nisan 12.059 5.010 4.070 941 7.049
        Mayıs 12.038 5.121 4.147 974 6.917
        Haziran 12.016 5.406 4.366 1.040 6.611
        Temmuz 11.995 5.472 4.319 1.153 6.523
        Ağustos 11.974 5.698 4.711 987 6.275
        Eylül 11.952 5.368 4.351 1.016 6.584
        Ekim 11.931 5.322 4.237 1.085 6.609
        Kasım 11.909 5.596 4.669 927 6.313
        Aralık 11.888 5.372 4.296 1.076 6.516
        2023 Ocak 11.873 5.364 4.264 1.100 6.509
        Şubat 11.865 5.129 4.129 1.000 6.736
        Mart 11.858 5.114 4.074 1.040 6.745
        Nisan 11.850 5.207 4.272 935 6.643
        Mayıs 11.843 5.246 4.443 803 6.597
        Haziran 11.835 5.459 4.482 978 6.376
        Temmuz 11.828 5.734 4.602 1.132 6.094
        Ağustos 11.820 5.664 4.782 882 6.156
        Eylül 11.812 5.545 4.666 879 6.267
        Ekim 11.804 5.325 4.484 841 6.480
        Kasım 11.796 5.464 4.563 902 6.332
        Genç nüfusta 2023 Kasım - 2022 Ocak farkı -326
        Genç nüfusta 2023 Kasım - 2022 Kasım farkı -113
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        Türkiye’nin 15-24 yaş nüfusu 2022 ocak ayında 12 milyon 122 bin kişiyle en yüksek seviyeyi gördükten sonra ertesi aydan itibaren düşmeye başladı. Genç nüfus 2022 yılı ocak ayına göre 2023 ocak ayında 249 bin, kasım ayında ise 326 bin kişi azaldı. Kasım ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise 113 bin kişi azaldı. İşgücü ise 132 bin kişi azalarak nüfustaki azalmayı da geride bıraktı. Genç istihdamı 106 bin kişi azalmasına rağmen işsiz sayısı 25 bin kişi geriledi.

        GERÇEK İŞSİZ SAYISI 7.9 MİLYON

        İşsizlik oranında son bir yılda kaydedilen 1.10 puanlık düşüşe karşın geniş anlamda işsizliği gösteren atıl işgücü oranı aynı dönemde 2 puan artarak yüzde 22.7 oldu. Geçen yıl kasım ayında 7 milyon 258 bin kişi olan geniş anlamda işsiz sayısı bu yılın aynı ayında 625 bin kişi artarak 7 milyon 883 bin kişi oldu.

        Geniş anlamda işsizlik oranı geçen yıla göre arttı

        İşsizlik oranı Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı Atıl işgücü oranı
        2022 Ocak 11,2 15,5 18,8 22,7
        Şubat 10,8 14,9 18,2 21,9
        Mart 11,1 15,3 18,4 22,2
        Nisan 10,8 14,3 18,0 21,3
        Mayıs 10,8 15,9 17,6 22,3
        Haziran 10,4 14,0 17,2 20,5
        Temmuz 10,2 15,2 18,1 22,7
        Ağustos 9,8 13,5 16,5 19,9
        Eylül 10,1 13,9 16,7 20,3
        Ekim 10,3 14,4 16,7 20,5
        Kasım 10,1 14,3 16,9 20,7
        Aralık 10,2 14,8 17,1 21,4
        2023 Ocak 9,7 15,3 16,8 21,9
        Şubat 10,1 16,1 17,9 23,3
        Mart 10,0 15,0 17,3 22,0
        Nisan 10,0 16,9 17,3 23,6
        Mayıs 9,4 15,8 16,6 22,4
        Haziran 9,5 16,5 17,9 24,1
        Temmuz 9,3 14,7 17,7 22,6
        Ağustos 9,2 15,2 17,5 23,0
        Eylül 9,1 14,7 16,7 21,8
        Ekim 8,6 13,8 16,6 21,4
        Kasım 9,0 14,9 17,3 22,7

        KAYITLI İŞÇİ SAYISI AZALIYOR

        TÜİK’in işgücü verileri sigortalı çalışanların yanı sıra kayıt dışı çalışanları da kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verileri ise 4/a (SSK) statüsünde sigortalı çalışan kişi sayısını gösteriyor.

        SGK verilerine göre, 4/a statüsündeki zorunlu sigortalı sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı aylarının 600 ila 800 bin kişi üzerinde seyretti. Ancak, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girdiği nisan ayından itibaren zorunlu sigortalı sayısında düşüş görülmeye başlandı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre sigortalı işçi sayısı 784 bin kişi azalarak 17 milyon 393 binden 16 milyon 609 bin kişiye geriledi.

        Sigortalı işçi sayısı azalıyor

        2022 2023 Değişim
        Ocak 15.940.624 16.553.356 612.732
        Şubat 15.996.438 16.799.891 803.453
        Mart 16.252.858 16.852.877 600.019
        Nisan 16.405.802 16.001.328 -404.474
        Mayıs 16.687.567 15.921.652 -765.915
        Haziran 16.968.248 16.182.292 -785.956
        Temmuz 16.701.928 16.254.081 -447.847
        Ağustos 17.081.431 16.395.743 -685.688
        Eylül 17.391.504 16.595.470 -796.034
        Ekim 17.393.928 16.609.455 -784.473

        Kaynak: SGK Aylık İstatistikleri

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