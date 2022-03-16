GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SÜREYE DİKKAT!

Mükellefler tarafından, yıllık beyannamede bildirilen gelirden, yıl içinde yapılan şahıs/hayat sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar gibi harcamaların, yasal şartları sağlanması halinde indirimi mümkün oluyor.

Konutlardan elde edilen kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyanı durumunda 2021 yılı için belirlenen 7 bin liralık mesken istisnasından yararlanılamıyor.

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini kanuni süresinden sonra vermesi durumunda vergi ziyaı cezası, gecikme faizi gibi cezai müeyyideler söz konusu olacağından, beyannamenin süresinde verilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.​​​​​​​