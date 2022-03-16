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Gelir vergisi beyannamesi hesaplama: Vergi beyannamesi nedir ve nasıl verilir, son tarih ne?

Mart ayının başlamasıyla birlikte gündeme gelen Gelir vergisi beyannamesi ödemeleri ile ilgili araştırmalar çoğaldı. 2021 yılı için gelir vergisi ödemelerinde ilk taksit ödemeleri 1 Mart'ta başlamıştı. 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri bir önceki yılın gelirine göre yapılacak. Herkesin gelir vergisi, gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak.

16.03.2022 - 12:37 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Mart ayı başladığından berigündemden düşmeyen gelir vergisi beyanname ödemesi nasıl yapılır sorusunun cevabı merak ediliyor. Bilindiği gibi gelir vergisi ödemeleri senede iki defa gerçekleşiyor. 2022 gelir vergisi beyannamesi ilk taksit ödemeleri 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında tamamlanacak. Gelir vergisini beyannamesini henüz bildirmeyen vatandaşlar için gelir vergisi beyannamesi hesaplama hakkında merak edilenleri derledik...

  • GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NEDİR, NASIL BİLDİRİLİR?

    2021 yılı kazançlarına ilişkin 1-31 Mart döneminde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yıl mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

    Tahakkuk eden gelir vergisi GİB'e ait İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, kredi kartları, banka kartları veya banka hesaplarından, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinde ödenebiliyor.

    Mükellefler, yıllık beyannamelerini doldururken ihtiyaç duydukları açıklama ve örnekler için her gelir unsuruna yönelik GİB'in hazırladığı rehber ve broşürlere "www.gib.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

  • GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SÜREYE DİKKAT!

    Mükellefler tarafından, yıllık beyannamede bildirilen gelirden, yıl içinde yapılan şahıs/hayat sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar gibi harcamaların, yasal şartları sağlanması halinde indirimi mümkün oluyor.

    Konutlardan elde edilen kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyanı durumunda 2021 yılı için belirlenen 7 bin liralık mesken istisnasından yararlanılamıyor.

    Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini kanuni süresinden sonra vermesi durumunda vergi ziyaı cezası, gecikme faizi gibi cezai müeyyideler söz konusu olacağından, beyannamenin süresinde verilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.​​​​​​​

  • KİMLER GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Gelir Vergisi Beyannamesi vermesi gerekenleri yazdı:

    Geçen yıl elde etiği ücret gelirleri için bu yıl beyanname vermesi gerekenler şöyle:

    - Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve brüt ücreti 650 bin TL’yi aşanlar.

    - Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 53 bin TL’yi aşanlar.

    - Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 650 bin TL’yi aşanlar.

  • - Stopaja tabi olan ücret geliri toplamı 650 bin TL’yi aşan sporcular.

    - Stopaja tabi geliri 650 bin TL’yi aşan veya birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 53 bin TL’yi aşan profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemleri.

    - Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (İstisna kapsamında olanlar hariç.)

    - İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

    - Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen, yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.

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