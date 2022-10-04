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Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

Geleceğin meslekleri bunlar oluyor! 2030’da bu meslekler sona eriyor!

21. yüzyılda teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle beraber meslekler de değişiyor. Özellikle gençler meslek tercihlerini yaparlarken gelecekte popülerleşecek ve yok olabilecek meslekleri bilerek seçimlerini yönlendirebilirler.

04.10.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Önümüzdeki 10 sene içerisinde teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle birlikte yeni meslekler yükselişe geçmeye başladı. Bazı meslekler ise yine teknolojinin gelişmesiyle yerini yapay zekaya bırakıyor.

    Bu baş döndüren hız yaşamlarımızla beraber mesleklerimizi de etkilerken ilerde farklı alanlara yönelmemiz gerektiği konusunda da bizleri uyarıyor. Gelecekte yer alacak bu meslekler için kendimizi geliştirerek yeniliğe ayak uydurmamız gerekebilir. İşte geleceğin meslekleri…

  • YAPAY ZEKA UZMANLARI

    Yapay zeka sadece robot demek değil elbette bunun içerisinde bilgisayar yazılımlarından, telefon uygulamalarına kadar pek çok alan yer alıyor. Temelde yatan şey ise yapay zeka modelinin nasıl ve ne yönde kullanılacağı kimi geliştiriciler insanların hayatlarını kolaylaştırmak için bu teknolojiyi meslek haline getirirken kimi uzmanlar robot tasarımlarında kullanıyor. Önü açık ve geliştirilebilir olan bu meslek ileride sonu gelmeyecek işlerden. Ayrıca iş verenlerin de sıklıkla aradığı kişiler arasında yapay zeka uzmanları yer alıyor.

  • AKTÜERYA UZMANI

    İnsanların başlarına gelebilecek ani ölüm, hırsızlık, sakatlık veya emeklilik durumlarında oluşabilecek risklerin analizini yapar. Ayrıca buna maddi varlığı etkileyen yangın, kaza, sel doğal afet olayları da dâhildir. Yaşanan veya yaşanabilecek olayları önceden tahmin ederek finans etkilerini gidermek için güvenlik önlemlerini alan kişilerdir. Talep eden kişinin isteğine göre program hazırlarlar. Gelecek yıllarda oluşabilecek hastalık veya doğal afet durumlarında finans sektörünün önü oldukça açık.

  • VERİ BİLİMCİLER

    Veri bilimi dijital platformlarda sıklıkla kullanılan bir uygulama. Özellikle Youtube, Amazon, Netflix gibi platformların rapor sonucu analiz edilerek aksiyon alınması durumu olarak özetlenebilir. Bu meslek sahibi kişiler verileri analiz ederken sınıflandırma yaparak, çıkarım sağlar ve davranışları gözlemler ve çıkan veri sonuçları üzerine geliştirme veya düzeltme uygularlar.

  • ENERJİ DANIŞMANI VE TEKNİSYENİ 

    Enerji kaynaklarının tüketimi aşamasında her türlü donanım elektrik ve elektronik tesisleri kurulması, denetlenmesi, düzenli çalıştırılması, bakım ve onarım, üretim işlerinde teknisyen ile mühendis alanlarında görev yapıyorlar.

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