ÇÖP MÜHENDİSLİĞİ

Dünya nüfusunun ve tüketimin bu kadar artmasıyla beraber atıklar da çoğalıyor. Atıkların dünyamızı daha kötü bir hale getirmemesi için ve daha elverişli bir hale gelmeleri için geri dönüştürülmeleri gerekiyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 2 milyar tondan fazla yani ortalama 800.000 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar çöp atıkları oluşuyor.

Atıkların doğru bir şekilde dönüştürülerek tüketilmesi gerekiyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi gibi pek çok üniversite bu konuda çalışmaların yapılması için uzmanlar yetiştirmek üzere programlar açmaya başladılar.