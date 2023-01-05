Geçmeyen öksürüklerin kökünü kazıyor! Şifa niteliğinde çay tarifiyle boğaz ağrılarınız son bulacak

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?
Manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra, A vitamini ve beta-karoten içeren karanfilin faydalarını sıralayacak olursak;
Kan dolaşımını düzenlemede etkili bir baharattır.
Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerdeki serbest radikal olarak adlandırılan hasar yapıcı molekülleri temizlemeye yardımcı olur.
1 çay kaşığı karanfilde manganez, lif, C ve K vitaminleri vardır. Bağışıklığı güçlendirir.
Kemik sağlığı için faydası vardır.
Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri olanlar için karanfil çiğnemek tavsiye edilir. Enfeksiyonun temizlenmesine yardımcı olur.
Diş ağrısı ve ağız kokusu şikâyetleriniz varsa karanfil çiğnemek bu şikayetleri azaltacaktır.
Stresi azaltabilir.
Karaciğerin sağlıklı kalmasını sağlar.
İshale bağlı karın ağrısını geçirmek içinde tüketilebilir.
Saç bakımı içinde faydalıdır. Saçların kırılmasını önler. Canlı ve parlak olmasını sağlar.
Kan dolaşımını düzenler.
Kuvvetli bir antioksidandır.
Mide bulantısında etkilidir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
Şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir.
Kötü ağız kokusunu gidermeye yardımcıdır.
Mide ve bağırsak sorunlarını gidermeye yardımcıdır.
Karanfil tüketmek zararlı toksinlerden ve mikroplardan arınmanızı sağlar.
Anestezik ve antiseptik özelliklere sahip olması sebebiyle ağız ve diş sağlığı için faydalıdır.