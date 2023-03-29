BAKAN BİLGİN'DEN GEÇİÇİ İŞÇİLERE KADRO AÇIKLAMASI
Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;
"Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak."