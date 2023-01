GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin’in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide’yle Kazım’ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. Nermin’in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin’in Cihangir’le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi’nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım’la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım’la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.