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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü

        Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü

        Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk'ün bulunduğu alana füze atıldı

        Çetiner Çetin
        cetinercetin@haberturk.com
        Giriş: 17.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:52
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        Gazze sınırındaki Sdetot kentinde hareketlilik sürerken Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk'ün bulunduğu alana füze düştü.

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        Çetiner Çetin, sıcağı sıcağına o anları aktardı:

        Gerçekten çok şükür diyorum. Yanımda iki gazeteci arkadaşım daha vardı. Adem Metan ve Volkan Kayalar. Arkadaşlarımızdan biri ayağından yaralandı ama şimdi durum iyi. Adem'in de kulağında aşırı bir çınlama var. Sol kulağında ufak bir sorun var. Arkadaşlarımızı Tel Aviv'e hastaneye götüreceğiz. Çok yakınımıza düştü. Bir dinlenme tesisinin olduğu yere geldik. Bu gibi alanlarda eğer biraz tecrübeniz varsa ilk müdahaleyi yapabiliyorsunuz. Her ikisine de ilk müdahale oldu.

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        "20-25 METRE YAKINIMIZA DÜŞTÜ"

        Alarmlar çaldığı andan itibaren farklı noktalara hızlı şekilde gitmek istedik ama o kadar zamanımız olmadı. Akşam saatlerinde gelen iki füze vardı. Biri 20 metre yakınımıza düştü. Bizim arabamızın neredeyse 10 metre yakınına düştü. Biz yayında biraz uzaktaydık. Biz de cihazlarımızı toparlayabilirsek görüntüleri geçmeye başlayacağız. Bu coğrafyada bunları yapıyorsanız, bunlar da zaman zaman başınıza geliyor.

        "HER İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

        İki gün önce kameramanım Hakan Öztürk'le benzer bir durumu yaşamıştık. Bu durumda bölgeden çıkarmak önemli. Her ikisinin de sağlık durumunu kontrol ettim. İkisini de buradan çıkaracağım. Şu anda askeri noktadayız. Yol güvenliği sağlanırsa arkadaşlarımı Tel Aviv'e götüreceğim. Buradan 1 saat mesafemiz var. Volkan'ın şu anda diz kapağında bir durum oluştu.

        "KULAĞIMDA İNANILMAZ BİR ÇINLAMA VAR"

        ADEM METAN: Roketleri gördük. Bölgeden uzaklaşmak istedik. Sayısı o kadar fazlaydı ki, orada mı kalalım, yoksa gidelim mi diye düşündük. Şu anda kulağımda inanılmaz bir çınlama var. 20-25 metre yakınımıza düştü. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Bulunduğumuz bölgeye geldi. Bir tanesi yaklaşık 100 metre yakınımıza düştü. Kaçalım mı, duralım mı diye düşünürken sayılar birden artmaya başladı.

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        #Habertürk ekibi füze
        #haberler
        #Çetiner Çetin
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