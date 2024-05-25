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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de ateşkes müzakereleri için Paris'te kritik görüşme

        Gazze'de ateşkes müzakereleri için Paris'te kritik görüşme

        İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 06:54 Güncelleme: 25.05.2024 - 06:54
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        Gazze'de ateşkes için Paris'te kritik görüşme
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        Mossad Direktörü David Barnea’nın Paris’te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için görüştü.

        AA'nın İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırdığı habere göre; Barnea, Burns ve Al Sani'nin Paris'teki görüşmeleri sırasında “esir takası için yenilenmiş bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin genel hatlarını formüle etmek” için çalışacakları belirtildi.

        İsrail savaş konseyindeki bakanlar Beny Gantz ile Gadi Eizenkot ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yanı sıra İsrail’in tüm güvenlik ve askeri birimlerinin (ordu, Mossad ve Şin-Bet/Şabak) başkanlarının Hamas ile bir anlaşmanın yapılması gerektiğini söyledikleri aktarılan haberde, buna rağmen anlaşmaya ilişkin İsrail'in Hamas'la ihtilaflı konulardaki tutumuna bağlı kalmakta ısrarcı olduğu kaydedildi.

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        Times Of Israel gazetesinde dün yer alan haberde, CIA Direktörü Burns'un, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için Mossad Direktörü Barnea ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşeceği belirtilmişti.

        Görüşmenin tam tarihi ve hangi ülkede yapılacağına ilişkin detay verilmeyen haberde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in söz konusu görüşmeye katılıp katılmayacağının ise bilinmediği ifade edilmişti.

        İsrail Savaş Kabinesinin 22 Mayıs’ta düzenlenen ve 5 saat süren toplantıda, müzakere heyetine, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

        HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        Hamas'ın elinde 128 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

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        #Paris
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